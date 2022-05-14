Denetimli serbestliği verilmeyen hasta tutuklu hayatını kaybetti

Cezaevinde koronavirüse yakalanan hasta tutuklu Abdullah Ece, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Ece’nin cenazesi memleketi Şırnak’ın Güçlükonak ilçesine bağlı Bana köyünde toprağa verilecek.







5 NİSAN’DA KOVİD-19’A YAKALANMIŞTI

Hasta tutuklu Abdullah Ece, yakalandığı koronovirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördüğü Çiğli Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. Mezopotamya Ajansı’ndaki habere göre; İzmir Buca Kırıklar Kapalı Cezaevi’nde tutulan 73 yaşındaki Abdullah Ece, tutuklu bulunduğu cezaevinde 5 Nisan’da koronavirüse yakalandı. Durumunun ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırılan Ece, bu sabah yaşamını yitirdi.





CENAZESİ MEMLEKETİ ŞIRNAK’TA TOPRAĞA VERİLECEK

Ailesi, Ece’nin 18 Nisan’dan bu yana Çiğli Devlet Hastanesi’nde yoğun bakımda ünitesinde tedavi gördüğünü söyledi. Ece’nin cenazesi memleketi Şırnak’ın Güçlükonak ilçesine bağlı Bana köyüne götürülerek defnedilecek.





GEÇEN YIL DENETİMLİ SERBESTLİK VERİLMEDİ

Ece’nin cezasının 1 yılın altına düştüğü için, 2021 yılının Haziran ayında koşullu salıverilmesi gerekirken, cezaevinin iyi halli raporuna rağmen İdari ve Gözlem Kurulu tarafından serbest bırakılmadığı öğrenildi.