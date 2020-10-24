Deneylerde bir kişinin öldüğü aşı için çalışmalar yeniden başlayacak

İngiliz ilaç firmasının Oxford Üniversitesi’yle birlikte yürüttüğü Corona virüsü aşı deneyinin Amerika ayağı İngiltere’deki deneye katılan gönüllülerden birinin hasta olması nedeniyle durdurulmuştu.





Corona virüsü için aşı çalışmalarını sürdüren bir diğer şirket Amerikalı Johnson&Johnson da bir gönüllünün hasta olması nedeniyle geçen hafta deneyini durdurmuştu. Bağımsız bir panel tarafından yapılan soruşturmanın ardından J&J’in de deneylerine Pazartesi ya da Salı günü başlaması kararı alındı.



