Deniz Akkaya cezaevine girdi

"PROGRAMA GELMEDİ"





"TESLİM OLMUŞTUR"





NE OLMUŞTU





Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, taşıyıcı anne ile çocuk sahibi olmak istediğini sosyal medya hesaplarından duyurmuştu. Bunun üzerine sert tepki gösteren Deniz Akkaya, bir programda iddialarda bulunmuştu.Selin Ciğerci ise kendisini ve eşi Gökhan Çıra’yı hedef alan açıklamalar yaptığı iddiasıyla Deniz Akkaya’ya üç ay tedbir kararı aldırmıştı. Mahkeme, kararı ihlal eden Akkaya’nın üç gün süreyle zorlama istenmişti. Deniz Akkaya, hakkında çıkan karar kesinleşti.Beyaz TV’de Söylemezsem Olmaz’ın yeni sezonunda Arto'nun yerine geçen Deniz Akkaya, programın ilk günü olmasına rağmen bu sabah 08.45'te başlayan programa gelmedi.Polis, Akkaya’nın kanala gelir gelmez alınacağını ve yayına çıkamayağını belirtti. Programın yapımcısı Bilal Özbilge’nin Akkaya’ya ulaşamadığını aktarıldı. Bu gelişmelerin ardından Akkaya Beyaz TV canlı yayınına evinden bağlanarak katıldı.Deniz Akkaya, söylediklerinin yanlış olmadığını ifade ederek, sadece tedbir kararı sürecinde konuşmaması gerekirken, sosyal medya hesabı Instagram'dan yayın yaptığı ve paylaşım yaptığı için bu cezayı aldığını söyledi.Akkaya'nın avukatı Muhammed Fatih Taşcı konuya ilişkin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:Müvekkil Deniz AKKAYA hakkında 6284 Sayılı yasa kapsamında 3 günlük zorlama hapsi uygulanmasına karar verilmiştir.Hukuka aykırı olarak verilen işbu karar istinaf veya temyiz incelemesinden geçmeden kesinleşmiş olup karara karşı, yürürlükteki hukuka aykırılıklar nedenleriyle kanun yararına temyiz başvurusunda bulunulacaktır. Ancak yapılacak başvuru, kararın hukuki sonucunu ortadan kaldırmayacağından müvekkil Deniz AKKAYA teslim olmuştur.Verilen karar bir disiplin hapsi olup, bir mahkûmiyet kararı değildir. Müvekkilin haklı mücadelesi hukuk çerçevesinde devam etmektedir.Futbolcu Gökhan Çıra ile nikah masasına oturan Selin Ciğerci, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak taşıyıcı anne yöntemiyle çocuk sahibi olmak istediğini dile getirmiş, takipçilerinden dua istemişti. Deniz Akkaya, Selin Ciğerci’nin bu açıklamasını yorumculuk yaptığı programa taşıdı. Konu hakkındaki düşüncelerini dile getiren Akkaya, çocuk sahibi olmak isteyen Ciğerci'nin eltisi olarak tanıttığı bir kadına taşıyıcı annelik yaptırdığını iddia etti.