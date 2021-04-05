Deniz Arslanları bildirisinde imza krizi

104 emekli amiralin yayımladığı Montrö bildirisinin ardından, Cumhuriyet gazetesinde 1976-1984 yılları arasında Deniz Lisesi ve Deniz Harp Okulu’nda eğitim alan ve kendilerine "Deniz Aslanları" diyen bir grubun da bildirisi yer aldı. Bildiride 46 imza olduğu kaydedildi. Ancak daha sonra bildiride imzacı olarak gösterilen çok sayıda isim imzacı olmadığını, adının bilgisi dışında metne eklendiğini duyurdu.







Evrensel gazetesinin haberine göre bildiriden haberdar olmadıklarını ve imzalamadıklarını belirten isimler şunlar: Kemal Egemen, Ergun Yolsever, Turgut İpek, Bayram Serdar Arduç, Ümit Metin, Hadi Başman, Mesut Özel, Doğan Çırakoğlu, İsmet Eren, Cüneyt Koşu, Semih Başman, Gürkan Pekesin, Cengiz Toker.





Dün isimlerinin listeye habersiz konulduğunu açıklayan bu kişilerden sonra ayrıca bugün de Levent Kutlay, Süleyman Bayramoğlu, Aykut Uğur Tunca, Fatih Kayakuzgun, Selçuk Göker imzacı olmadıklarını, adlarının bilgileri dışında metne eklendiğini bildirdi.