Deniz Bank'ın eski Genel Müdürü Hakan Ateş de biliyormuş: 240 yıla kadar hapis talebi!

Kamuoyunda "Fatih Terim Fonu" olarak da bilinen, Seçil Erzan'ın baş şüpheli olduğu, pek çok ünlü futbolcunun adının karıştığı dolandırıcılık davası devam ediyor. Eski Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş ve Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Aydoğdu hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı. İddianamede, Ateş ve Aydoğdu’nun 24 müştekiye karşı “nitelikli dolandırıcılık” suçunu işledikleri gerekçesiyle 72’şer yıldan 240’ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.





Nefes gazetesi yazarı Aytunç Erkin, son olarak yeni iddianamenin detaylarını kaleme aldı. Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu'nun Seçil Erzan'ın fonundan haberdar olduğunu aktaran Erkin, "Türkiye’nin gündemine oturan dolandırıcılık vurgununda yeni hazırlanan iddianame davanın seyrini değiştirecek" diye yazdı.





'ATEŞ VE AYDOĞDU BİLİYORDU'

Aytunç Erkin, yazısında iddianameden şu ayrıntılara yer verdi:





“Alınan beyanlar ve toplanan deliller birlikte değerlendirildiğinde… Seçil Erzan’ın çalışmış olduğu Denizbank A.Ş. isimli bankanın 600 şubesinden birisinin müdürü olduğu, alınan şüpheli ifadeleri, müşteki ifadeleri, tanık anlatımları ve mahkemenizin 2023/241 esas sayılı dosyası kapsamındaki deliller ışığında şüpheli Seçil Erzan’ın çalışmış olduğu Denizbank A.Ş. yetkilileri Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu’nun da bilgisi dahilinde olmak üzere…"





YAKLAŞIK 35 MİLYON DOLAR DOLANDIRICILIK

"Müştekiler Bülent Çeviker ve İnci Çeviker’i 2.198.000 dolar, müşteki Volkan Bahçekapılı ve Emre Belzöoğlu’nu 4.292.000 dolar, müşteki Terim Arıcan ve Buse Terim’i 190.000 dolar, müşteki Arda Turan’ı 7.500.000 dolar, müştekiler Burhan Taşpolat ve Evrim Pınar Güzel’i 572.500 dolar, 844.958 dolar ve 1.500.000 TL, müşteki İsmail İbrahim Çağlar’ı 2.190.000 dolar, müşteki Selçuk İnan’ı 1.535.000 dolar, müşteki Nestor Fernando Muslera’yı 500.000 dolar, müşteki Musa Mert Çetin’i 75.000 dolar, müştekiler Emrah Çolak ve Emre Çolak’ı 3.212.000 dolar, müşteki Ömer Kahraman’ı 940.000 dolar ve 5.884.000 TL, müşteki İbrahim Kocabaldır’ı 140.000 dolar, müşteki Uğur Gözaaçan ve Nurettin Gözaçan’ı 500.000 dolar, müşteki Nuray Şengüller’i 312.000 dolar, müşteki Deniz Güzel’i 125.000 dolar, müşteki Atilla Baltaş’ı 3.000.000 dolar, müşteki Fatih Terim’i 3.000.000 dolar, müşteki Cüneyt Demir’i 150.000 dolar, müşteki Mert Zeydanlı’yı 2.720.000 dolar tutarında dolandırdıkları…"