Deniz Bank'ta şok: Genel Müdür Hakan Ateş'e nitelikli dolandırıcılık davası

Gerekçede, şüphelilerin fiillerinden bahsedilmediği, üzerlerine atılı “nitelikli dolandırıcılık” suçunu hangi müştekiye ne şekilde gerçekleştirdiği ve şüphelilerin hangi hileli davranışlarla kimden ne kadar menfaat sağladıklarına dair herhangi bir unsurun iddianamede bulunmadığı kaydedildi.





Mahkemenin gerekçesinden ayrıca yargılaması devam eden sanık Seçil Erzan ile iddianamede yer alan iki şüphelinin ne şekilde iştirak ettiklerine dair bir bulgunun da var olmadığı vurgulandı. Müştekilerin zararının giderip giderilmediği, müştekilere de sorularak açığa kavuşturulması gerekirken söz konusu iddianamede eksikliklerin olduğuna değinildi.





Mahkeme, bu gerekçelerle kabul etmediği iddianameyi savcılığa geri gönderdi.





YENİ İDDİANAME YA DA KOVUŞTURMAYA YER YOK KARARI

Savcılığın söz konusu eksiklikleri giderip yeni bir iddianame hazırlayabileceği ya da kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verebileceği belirtiliyor.





SPOR DÜNYASINDAN ÇOK SAYIDA İSİM ŞİKAYETÇİ OLMUŞTU

Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş ile ilgili iddianamede 24 kişinin şikayetçi olmuştu.





Fatih Terim, Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera, Selçuk İnan, Emre Çolak, Fatih Terim'in kızı Buse Terim ile eski eşi Volkan Bahçeli gibi isimler, Ateş hakkında şikayetçi olan isimler arasında yer almıştı.





NE OLMUŞTU?

Yüksek getirili fon adı altında 'ponzi' sistemi kuran Seçil Erzan, Denizbank'ın Çorlu şubesinde uzun yıllar çalıştıktan sonra 2011 yılında yine Denizbank'ın Bahçeşehir şubesine, oradan da Florya şubesine atandı.





İfadelerine göre Florya'da Galatasaray tesislerine yakın olduğu için kulüp çalışanlarıyla yakın ilişki kurdu.





Erzan ve diğer 6 sanığın davası İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor.





Sanıklar "Özel Belgede Sahtecilik" ve "Nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 66 yıldan 216 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor.





En son 20 Kasım'da hakim karşısında çıkan sanıkların bir sonraki duruşması ocak ayında görülecek.