Samanyolu Haber /Politika / Deniz Baykal hastaneye kaldırıldı /23 Ocak 2020 21:40

Deniz Baykal hastaneye kaldırıldı

Eski CHP Lideri Deniz Baykal'ın yüksek ateş ve halsizlik şikayetiyle hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

SHABER3.COM

Eski CHP Lideri Deniz Baykal'ın yüksek ateş ve halsizlik şikayetiyle hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Odatv'nin edindiği bilgiye göre, yapılan tahlillerin ardından Baykal'da Influenza virüsüne rastlandı.

Odatv'nin haberinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün öğleden sonra hastanede Baykal'ı ziyaret ettiği, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Baykal'a telefonla geçmiş olsun dileğinde bulunduğu belirtildi.

sol.org.tr'de yer alan habere göre Baykal'ın sağlık durumunun iyiye doğru gittiği öğrenildi.
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