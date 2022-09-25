Samanyolu Haber /Gündem / Deniz Baykal ile ilgili yeni girişim /25 Eylül 2022 19:31

Deniz Baykal ile ilgili yeni girişim

Deniz Baykal'ın yemin etmesinin ardından Meclis'e gelmediği belirtilerek Baykal'ın vekilliğinin düşürülmesi için girişimde bulunulduğu aktarıldı.

SHABER3.COM

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal ile ilgili yeni bir girişimde bulunulduğu belirtildi.

Baykal'ın yemin etmesinin ardından Meclis'e gelmediği belirtilerek Baykal'ın vekilliğinin düşürülmesi için girişimde bulunulduğu aktarıldı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın milletvekilliğinin düşürülmesi ve 2018 yılından itibaren ödenen maaşların faizi ile birlikte geri alınması için 8 Ekim 2021’de TBMM Başkanlığı’na başvuruda bulunmuştu.

TBMM'DEN YANIT YOK

Aradan bir yıl geçmesine rağmen TBMM Başkanlığı başvuruyu yanıtlamadı. HKP avukatları; Deniz Baykal, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM Başkanlık Divanı Üyeleri ve TBMM’nin tüm üyeleri hakkında ‘görevi kötüye kullanma’ suçunu işlediklerini iddia ederek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Öte yandan HKP avukatları, Deniz Baykal hakkında bir kez daha TBMM Başkanlığı’na başvurdu.

"HUKUKA AÇIKÇA AYKIRIDIR"

TBMM’ye yapılan başvurunun ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan suç duyurusunun ardından HKP Genel Sekreter Yardımcısı Av. Sait Kıran açıklama yaptı.

Kıran, “Deniz Baykal seçildiği günden bu yana ağır bir hastalığı nedeniyle hiçbir meclis çalışmasına katılamamış, yasal zorunluluğu olan milletvekilliği yeminini bile zoraki, aylarca sonra yapabilmiştir. Bu nedenle Anayasamızın 84’üncü maddesinin 4’üncü fıkrası ile Meclis İç Tüzüğü’nün 138’inci maddeleri uyarınca milletvekilliğinin düşürülmesi için, daha önce 2021 yılında meclise başvurmuştuk. Fakat bugüne kadar bir işlem yapılmayınca, bugün tekrar yeni bir dilekçeyle başvuruda bulunduk ve gereğinin yapılmasını meclisten istiyoruz” dedi. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Deniz Baykal ile ilgili yeni girişim Sonraki Haber >>

[ Harun Tokak] Göçtü kervan kaldık dağlar başında

[ Harun Tokak] Göçtü kervan kaldık dağlar başında

İşte Squid Game'de yayınlanmayan o sahne

İşte Squid Game'de yayınlanmayan o sahne

Türkçe Olimpiyatları'nın 20. yıl özel plaketi Fethullah Gülen Hocaefendi'ye ulaştı

Türkçe Olimpiyatları'nın 20. yıl özel plaketi Fethullah Gülen Hocaefendi'ye ulaştı

Cevheri Güven, Peker Erdoğan arasındaki kanlı perdeyi anlattı

Cevheri Güven, Peker Erdoğan arasındaki kanlı perdeyi anlattı

Seferberlikten kaçan Rus'lar Finlandiya sınırına yığıldı

Seferberlikten kaçan Rus'lar Finlandiya sınırına yığıldı

Can Dündar: Asıl “Suç örgütü lideri” kim?

Can Dündar: Asıl “Suç örgütü lideri” kim?

Can Ataklı’dan Sabah’ın ‘Cevheri Güven’ haberine tepki: Ne utanma kaldı ne arlanma

Can Ataklı’dan Sabah’ın ‘Cevheri Güven’ haberine tepki: Ne utanma kaldı ne arlanma

Rusya’nın nükleer silah kullanma ihtimali arttı

Rusya’nın nükleer silah kullanma ihtimali arttı

Seferberlik sonrası Rusya'dan kaçanlar gündem oldu

Seferberlik sonrası Rusya'dan kaçanlar gündem oldu

Furkan Vakfı gönüllüsü kadınlara polisten ahlaksız hareket!

Furkan Vakfı gönüllüsü kadınlara polisten ahlaksız hareket!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:58:06