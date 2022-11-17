Gazeteci Uğur Dündar, Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski Urfa Milletvekili ve Deniz Baykal'ın Genel Başkanlığı döneminde partinin Genel Saymanlığını yapmış olan Mahmut Yıldız'ın, Aslı Baykal'a yönelik mesajlarını yayınladı.







Yıldız, Dündar'a yazdığı mektupta Halk TV'yi kendisinin kurduğunu ve kanalın masraflarını iki yıl boyunca cebinden karşıladığını iddia etti. Kanala daha sonra CHP tarafından destek verildiğini belirten Yıldız, "Bu televizyonun devir alınmasını Sayın Deniz Baykal'a söyledim. Antalya'dan bulduğu beş yakınına benim kurucularım beş kuruş almadan hisselerini devrettiler" dedi.







Sonradan çıkan şirket yasasından yararlanan Deniz Baykal'ın hisselerin tamamını kendi adına aldığını belirten Yıldız, "1 TL vermediği TV'yi satıp (2 milyon dolar olduğu öne sürülen-UD) parayı cebine koydu" dedi. Mahmut Yıldız, Baykal'a 'yanlış yapıyorsunuz' dediğini fakat kendisi ve kızı Aslı Baykal'ın “Bizim mal varlığımızdır” diye cevap verdiklerini söyledi.





Gazeteci Uğur Dündar, eski vekil Mahmut Yıldız'ın Aslı Baykal'a yolladığı mesajları da yayınladı. Dündar'ın köşesinde yer verdiği, CHP'li Mahmut Yıldız'ın Aslı Baykal'a yolladığı mesajlar şöyle:







Bu TV işi bitti, parayı cebime koydum diyorsan yanılıyorsun. Benim cebimden çıkan para 1.200.000 Dolar. (Hesabı var.) Bu parayı istiyorum ve alacağım. İyi düşün, hak yeme ve karar ver. Cevap bekliyorum.”







“Aslı Hanım,





Televizyonun satışı konusunda herkes beni arıyor. Çünkü kuruluş sırasında kamuoyuna ‘Televizyon benimdir' diye beyanat vermiştim. Kuruluşunu da Urfa'daki televizyonumun üzerine yapıp bütün masraflarını ben ödemiştim. Geri kalan harcamaları da partinin kasasından yapmıştım. Benim dışımda televizyonun satılması Genel Başkan'ıma çok ciddi spekülasyon yaratır. Acilen görüşmemiz gerekir.”





“Aslı Hanım,





Ben bu haksızlığı kabul edemem. Zamana yayma ve benimle görüş. Ayrıca yasal yollara başvurmaya mecbur etme. Olayın peşini bırakmam. Benim ve partinin parasını cebine koyamazsın. Sana para lazımsa başka yolları ara. İnsan emanete hıyanet etmemeli.”





Dündar, Yıldız'ın mesajlarını Aslı Baykal'a ilettiğini ve aldığı cevabı şöyle aktardı:







"Mahmut Yıldız'ın mesajını aldıktan sonra sorumlu ve ilkeli gazetecilik anlayışım gereği iddiaları -bu konuda düne kadar görüşüne başvurulmadan haber yapılan- Aslı Baykal'a ilettim.





İddialara cevap vermek ve belge göndermek yerine şunları yazdı:





“Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Yalan, iftira ve şantaj devleti değildir.”





Dündar, Mahmut Yıldız'ın bugüne kadar partisi yıpranmasın diye hukuki girişimde bulunmadığını aktardı ve artık yargıya başvuracağını ifade etti. Dündar, "Halk TV'nin yeni sahibi Cafer Mahiroğlu'nun konuyla hiçbir ilgisi yoktur. Çünkü o parayı bastırmış ve yasal yollardan televizyonu satın almıştır" hatırlatmasını da yazısına ekledi.