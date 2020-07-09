Deniz Bulutsuz'a şiddet davasında yeni gelişme!

Oyuncu Ozan Güven’e Deniz Bulutsuz’a şiddet uyguladığı gerekçesiyle 2 ay uzaklaştırma kararı verilmişti.







Karara avukatı aracılığıyla itiraz eden Güven, Bulutsuz’un kendisini darp ettiğini iddia ettiği fotoğrafları da dosyaya ekledi.





Oyuncu Ozan Güven'in (solda) itirazı mahkeme tarafından reddedildi.





Verilen tedbir kararının vak'ayla uyumlu ve kanuna uygun olması sebebiyle itirazın reddine karar verildiği belirtildi.





KAMERALAR 24 SAAT ÇALIŞIYOR, GÖRÜNTÜ YOK!





Bulutsuz, Güven’in 13 Haziran’da İstanbul’un Beşiktaş ilçesindeki Levent’te bulunan evinde kendisini darp ettiğini belirterek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na müracaat etmişti.





Güven ise suçlamayı reddetmiş, Bulutsuz’un kendisine saldırdığını iddia etmişti.





İnceleme sonrası rapor hazırlayan bilirkişi, kameraların 7/24 esasına göre çalıştığını, 500 GB kapasiteli harddiskte olay mahlalline ait görüntülerin bulunmadığını ifade etmişti.