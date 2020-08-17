Deniz dibine bile duvar!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde beton blokların, sahile dökülen kaçak kumların deniz dalgası ile gitmemesi için yerleştirildiği öğrenildi.





Deniz dibindeki ekolojik dengeyi bozan ve posidonia çayırları yok edilerek yapılan duvarlar, deniz canlılarının hayat alanlarını da yok ediyor.





Bazı otel ve sitelerin denize sıfır hale gelecek şekilde beton duvarları üst üstte koyarak kıyı şerit çizgisinde değişiklik yaptıkları öğrenildi.





Sahilleri küçük olan bazı otel ve sitelerin inşaat aşamasındayken deniz dibine beton blokları döşemeye başladıkları, otel yapımı veya site yapımı bitene kadar üst üste koydukları betonların içerisini molozla doldurup üzerine ise kum sererek sahil yaptıkları ortaya çıktı.





Deniz dibine örülen duvarlar ve sun'i sahiller sebebiyle Bodrum'un kıyı şeridinin değiştiği belirtiliyor.







"DENİZ DİBİ ZARAR GÖRÜYOR"





Kent Konseyi Başkanı Arif Yılmaz denizin ciddi şekilde zarar gördüğünü söyleyerek, “O duvarlar kum tutma bahanesi ile yapılmış, denize sürekli kum dolgusu yapılıyor. O kumlar o bölgenin şartlarına uyumlu olmadığı için dağılıyor. Bu sefer bunları dağıtmamak için denizde duvarlar örülmeye başlandı. Denize duvar örülüyor, sonra set çekiliyor, arkasından kumlar indiriliyor. Posidonia çayırları kazılıyor. Suni bir plaj havası veriliyor. Deniz dibi ciddi oranda zarar görüyor.” dedi.





KIYI KANUNU GÖZ GÖRE GÖRE ÇİĞNENİYOR





Kıyı Kanunu'nun kâğıt üzerinde kaldığını ifade eden Yılmaz, “Turizmin öyle bir dokunulmazlığı oldu ki kıyı kamuya açık, ancak bunlar kâğıt üzerinde kalıyor. Denize sıfır yanaşmayı bırakın, iskeleler ile sıfır noktasından denizin içerisinde yerler yapıldı. O da yetmedi, deniz dibinde kumlama yapmak için duvarlar örülerek gittikçe denizin içerisine doğru gelişen bir turizm var. Bedelini ağır ödeyeceğiz.” şeklinde konuştu.





500 METRELİK DUVAR VAR





Bazı bölgelerde duvarların uzunluğunun 500 metreye kadar çıktığını kaydeden Yılmaz, “Duvarların uzunlukları bölge bölge değişiyor. Benimde tespit ettiğim yerler var. Bazı yerlerde 300 metre, 500 metre uzunluğunda örülmüş duvarlara rastlayabiliyorsunuz. Duvarı çek, denizin normal kumlamasını alma dışarıdan kumu getir, üstüne dök, dolgu yap şekline dönüştü.” ifadelerini kullandı.