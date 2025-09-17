Samanyolu Haber /Gündem / Deniz Kuvvetleri personeline hukuksuz nefret operasyonu: 10 kişiye gözaltı kararı /17 Eylül 2025 09:36

Deniz Kuvvetleri personeline hukuksuz nefret operasyonu: 10 kişiye gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hukuksuz soruşturmalar kapsamında Deniz Kuvvetleri personeline yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

SHABER3.COM

15 Temmuz sonrası başlatılan hukuksuz operasyonlara bir yenisi daha eklendi. Nefret operasyonunda adres bu sefer Deniz Kuvvetleri personeli idi. 

Soruşturmayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttü. 

Sözde suçlama ise kontörlü sabit hatlarla görüşme iddiası. Haklarında itirafçı beyanları da olduğu belirtilen 1'i görevde, 9'u daha önce ihraç edilmiş/ilişiği kesilmiş olmak üzere toplam 10 subay/astsubay hakkında gözaltı kararı verildi. 

Hakkında gözaltı kararı verilen isimlerin yakalanmasına yönelik Ankara merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.
