Samanyolu Haber /Gündem / Donanmada korona şoku: Gölcük Tersanenesi’nde virüs çıktı /26 Mart 2020 11:25

Donanmada korona şoku: Gölcük Tersanenesi’nde virüs çıktı

Gölcük Tersanenesi’nde koronavirüs çıktı: Gemiler limandan ayrıldı; 20 bin asker ve çalışan izne çıkarıldı

SHABER3.COM

Gölcük Tersane Komutanlığı’nın çalışan bir işçide Koronavirüs vakası tespit edildi. Aynı kısımda çalışan 7-8 civarındaki işçiye de test yapıldı.

Bu olay sonrası yaklaşık 20 bin asker memur ve işçinin çalıştığı Gölcük Tersanesi’nde askeri personelin yarısı 14 günlük iki vardiya şeklinde izne çıkarıldı.

Virüs, çay ocağında çalışan A.K isminde bir işçide çıktı. A.K. çay ocağı ve kullandığı serviste çalışanlar karantinaya alınmak üzere gönderildi. Aynı serviste çalışan İ.D isimli işçi de koronavirüs şüphesi ile ev karantinasına alındı.

Harp iş Sendikası, Gölcük Tersane Komutanlığı’na gönderdiği yazıda iş sağlığı güvenliği kurulunun acil toplanması çağrısını yaptı. Yazıda ayrıca pozitif sonucu sonrası tüm işçilerin tedirgin oldukları vurgulandı.

Yaklaşık 20 bin Asker memur ve işçinin çalıştığı Gölcük Tersanesi’nde askeri personelin yarısı 14 günlük iki vardiya şeklinde izne çıkarıldı.

Gemilerin ise limandan ayrıldığı ve personelleri ile birlikte kıyıdan ayrılarak denizde beklediği öğrenildi.
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