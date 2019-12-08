Deniz Kuvvetlerinden Sarayın emrine Lüks gemicik ! Özel olarak restore edildi

Cumhurbaşkanlığı’nın daha önce protokol gemisi olarak inşa edilen “Yakamoz Yatı”nı restore ettirdiği ve kendi himayesine aldığı öğrenildi. Söz konusu yatın daha önce Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunduğu belirtildi.





2018’DE DEVRALINDI





Cumhuriyet'ten Ozan Çepni'nin haberine göre, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer’in 6 ay önce Meclis gündemine taşıdığı “yat siparişi” sorularına 9 ay sonra yanıt geldi. Konuyu 2020 bütçe görüşmelerinde yeniden gündeme getiren Çakırözer, sorularını bir kez daha Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a iletti.





Çakırözer’in yata ilişkin komisyondaki sorusunu yazılı olarak yanıtlayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, “Cumhurbaşkanlığı için siparişi verilen ancak Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nca kullanılan Yakamoz yatı, 16 Mart 2018 tarihinde, Cumhurbaşkanlığı tarafından devralınmıştır” dedi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterinden çıkarılan Yakamoz’un, Protokol Maksatlı Gemi (PMG) olarak inşa ettirildiği ve yıllarca personel taşıma gemisi olarak kullanıldığı belirlendi.





Yakamoz’un Eğitim Filotillası Komodorluğu emrinde, İstanbul’da Tuzla bölgesine konuşlandırıldığı, deniz okulları öğrencilerinin intikalleri ve kültürel gezilerinde görev yaptığı öğrenildi.





50 METRELİK 'MEGAYAT'





Habere göre, Cumhurbaşkanlığı’na devredilen yatın yaklaşık 50 metre boyunda ve “megayat” klasmanında olduğu öğrenildi. Azami hızı “15 knots” yani saatte 28 kilometre olan yatın Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndan devredilmesinin ardından Saray için yeniden restorasyona alındı. Yatın yenilenmesi için kamu bütçesinden ne kadar harcama yapıldığı öğrenilemedi.





Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’ın devre ilişkin belirttiği tarih ve Saray bütçesindeki aynı tarihlere ilişkin detaylar ise dikkat çekti. Cumhurbaşkanlığı’nın 2017 kesin hesaplarında yer almayan bazı kalemler, 2018 bütçesine eklendi. Meclis Plan Bütçe Komisyonu’ndaki 2020 bütçesi görüşmeleri sırasında, Cumhurbaşkanlığı’nın 2018 kesin hesaplarında, “Su ve Deniz Taşıtları Grubu” başlığı altında “Gemiler” hesabı için 56 milyon 768 bin 668 lira 88 kuruşluk bir ödenek ayrılması dikkat çekti. Bu hesaptaki ödeneğin 2018’de kullanılmayarak, 2019 bütçesine devredildiği de bütçe cetvellerinde yer aldı.