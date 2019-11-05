Deniz Kuvvetleri'ne gemi inşâ ediyordu...

Ekonomik kriz şirketleri mali darboğaza sürükledi. Şirketler alacaklıların haciz işlemlerine karşı son çare olarak mahkemeden geçici mühlet alma yoluna gidiyor.





Deniz Kuvvetleri için gemi inşâ eden Selah Tersanesi konkordato istedi.







Selah Makine ve Gemicilik Endüstri Ticaret Anonim Şirketi’nin yanısıra Ferah Şanlık, Hediye Sema Selah ve Sezai Ekrem Selah, İstanbul Anadolu 2'nci Asliye Ticaret Mahkemesi’ne müracaat etti.





Selah Tersanesi yurt dışına da farklı büyüklük ve tipteki gemiler ihraç ediyor.





Mahkeme şirkete yönelik üç aylık geçici mühlet verdi. Bu kararla birlikte şirket faaliyetlerinin denetimi için üç kişilik komiser heyeti tayin edildi.





Selah Tersanesi’nin geçmişi 1950’li yıllara dayanıyor. Aile 1980’li yılların başından itibaren ise tersaneciliğe yöneldi.