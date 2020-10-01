Samanyolu Haber /Ekonomi / Deniz nakliye devi uyardı: Türk malınız varsa Suudilerde takılır /01 Ekim 2020 12:27

Deniz nakliye devi uyardı: Türk malınız varsa Suudilerde takılır

Suudi Arabistan'ın bir süredir Türk mallarına yönelik başlattığı örtülü ambargo taşımacılık şirketlerini de harekete geçirdi. Dünyanın en büyük taşımacılık şirketlerinden biri olan Danimarkalı Maersk müşterilerine gönderdiği bir yazı ile Türkiye'den gönderilecek olan malların Suudi Arabistan'da gümrüğe takılabileceğini belirtti.

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Suudi Arabistan'ın bir süredir gümrüklerinde Türkiye'den gelen malları beklettiği, işlemlerini yavaşlattığı firmalarca aktarılıyordu. Suudi Arabistan'ın 1 Ekim itibariyle Türk mallarına karşı ambargo koyacağı da belirtiliyordu.

Dünya gazetesinden Aysel Yücel'in haberine göre, müşterilere gönderilen yazıda şu ifadeler yer aldı, "Suudi Arabistan’da tahliye olacak, Türkiye kaynaklı tüm yüklemeler, çeşitli ithalat yasakları ve/veya gümrük işlemlerinde yavaşlatmaya maruz kalacak. Bu bağlamda, birçok yükte terminallerde ciddi beklemeler yaşanabilir veya ithalatçısı tarafından gecikmeli olarak teslim alınabilir ya da bu yüklemeler tamamen gümrüğe terk edilebilir. Kontrolümüz dışında gerçekleşen bu problemler dahilinde, Türk Ticaret Kanunu Madde 1207 uyarınca gönderilen eşyanın teslimini isteme hakkını kullanmazsa, taşıtan, navlun sözleşmesi gereğince navlunu ve diğer alacakları (demuraj, detention, varış yeri lokal ücretleri ve Türkiye’ye geri iade navlunu dahil, fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere) taşıyana ödemekle yükümlü olduğunu belirtmek isteriz. Siz değerli müşterilerimize olası zararlarınızı minimuma indirmek adına gerekli gördüğünüz tüm önlemleri almanızı tavsiye ediyoruz. Daha fazla bilgi ve detay için Maersk müşteri temsilcilerinizle temasa geçebilirsiniz."

Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD) Başkanı Emre Eldener, henüz resmi bir açıklama yapılmadığını ancak sorunların büyümesinden endişe ettiklerini söylerken, Uluslararası Nakliyeciler Derneği de somut bir şikayet almadıklarını ancak konuyu dikkatle takip ettiklerini belirtti.
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