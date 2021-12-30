Deniz Poyraz davası: Katille otele giden kişi Ankara Emniyeti'nde görevli

Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) İzmir İl Örgütü'ne yönelik silahlı saldırı ve parti çalışanı Deniz Poyraz'ın katledilmesine ilişkin fail Onur Gencer'in yargılandığı davanın ilk duruşması İzmir Adliyesi 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.







Poyraz'ın katledilmesine ilişkin davada avukatların verdiği detaylar, davayı başka bir boyuta taşıdı. Duruşmada iddianameye ilişkin konuşan avukat İmdat Ataş'ın iddiasına göre Gencer ile birlikte taksiye binen ve otele giden kişinin Ankara’da görevli sivil memur.







Öte yandan, Deniz Poyraz’ın katili Onur Gencer hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak'tan dolayı yürütülen başka bir soruşturmada, kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.





Poyraz davasında mahkeme, savcı mütalaası almadan davayı 4 Ocak'a erteledi. Avukatlar karara alkışla tepki gösterdi.







Duruşma öncesinde Türkiye’nin dört bir yanından çok sayıda kişi İzmir Adliyesi önüne gelerek davaya destek verdi. İzmir Adliyesi’nde görülecek duruşma öncesinde kitlesel açıklama yapıldı.





Dava öncesi Bayraklı Adliyesi önünde HDP tarafından basın açıklaması gerçekleştirildi.





HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan Bayraklı Adliyesi önünde şu açıklamayı yaptı:





“Deniz’e sıkılan kurşun barış umuduna ve demokrasiye sıkılmıştır. O gün Deniz’i katlederken büyük bir kaos planladılar. Bu ülkenin barışına aynı zamanda kurşun sıktılar. Deniz’e sıkılan kurşun elbette ki bu ülkede birlikte yaşam umuduna sıkılan kurşundur. Deniz’e sıkılan kurşun aynı zamanda barış umutlarına ve demokrasiye sıkılan kurşun. Bu kurşunu sıkmak için katili partimize gönderenler bir kaosun peşindeydiler. Ama Türkiye halkları bu kaosun yaşanmasına izin vermedi. Bu kaosu elinin tersiyle ittiği gibi ülkede milyonlar Deniz oldu. Türkiye’de milyonlar denize sahip çıktı."





Katliamın iktidarın dilinden bağımsız olmadığına dikkat çeken Buldan, sözlerine şöyle devam etti:





“Deniz’in katillerinin arkasındaki güçler ortaya çıkmadığı sürece bu ülkede ne yazık ki cinayetler devam edecek gibi görünüyor. Dün bu saldırının bir benzeri İstanbul Bahçelievler ilçe örgütümüze bir kez daha denendi, ama başarılı olmadı. Bu atmosferi yaratanlar şunu bilsin ki; Türkiye halkları sizin faşizminize, ırkçılığınıza, sizin insanları birbirine düşürmenize asla izin vermeyecek. Bugün İzmir Adliyesi’nde bir katil yargılanacak. Ancak bu katilin arkasındaki güçler yargılanmadığı sürece ve onlar hesap vermediği sürece bu iş bitmeyecek."





Onur Gencer’in Minbiç’te eğitim aldığını aktaran Buldan, “Bu katil İzmir Emniyet Müdürlüğü’nü 27 kez aramasına rağmen kiminle görüştüğünü, kimlerle görüştürüldüğünü halen açığa çıkarmayan bir zihniyetle karşı karşıyayız." dedi.





"Emniyet müdürlüğünde kimlerle görüştü bunu sorgulayacağız. Olayın üzerinden 7 ay geçti. Bu 7 ay süreç içinde katilden başka hiç kimse tespit edilmedi. Denizimize söz veriyoruz, Deniz yoldaşım yattığın yerde gözün arkada kalmasın. Daha senin kanın kurumadan Bahçelievler’de saldırı girişiminde bulunanlara sesleniyoruz; Deniz’in katilleri hesap verecek, yönlendirenler hesap verecek, arkasındaki güçler bu ülkeye, kadınlara ve partimize hesap verecek. Biz bu ülkeye barışın, demokrasinin, adaletin gelmesi için büyük çabalar sarf ederken bu ülkede kaos yaratmaya çalışanlar, savaş yanlısı olanlar bilsin ki asla demokratik yönetimlerden ve hukuktan, adaletten vazgeçmeyeceğiz."