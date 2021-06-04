Samanyolu Haber /Gündem / Deniz Salyası Ege Denizi'ni de tehdit ediyor /04 Haziran 2021 16:38

Deniz Salyası Ege Denizi'ni de tehdit ediyor

Komedyen Ata Demirer, fotoğrafladı: 'Burası Kuzey Ege, maalesef deniz salyası buraya kadar geldi'

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Komedyen Ata Demirer, dalış sırasında çektiği fotoğrafları paylaşarak "Burası Kuzey Ege. Maalesef salya buraya kadar geldi. Çok yazık çok" dedi.

Marmara Denizi'nde yaşanan deniz salyası sorununa ilişkin tartışmalar sürerken, komedyen Ata Demirer kişisel Instagram hesabında iki fotoğraf paylaştı.

Demirer, dalış sırasında çektiği fotoğraflara "Burası Kuzey Ege. Maalesef salya buraya kadar geldi. Çok yazık çok" notunu düştü.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, konuyla ilgili acil eylem planı hazırladıklarını söylemişti. Kurum, "Müsilajın sebebi, deniz suyu sıcaklığının artması, denizde meydana gelen kirlilik ve iklim değişikliğinin etkileriyle birlikte su seviyesinin azalması" açıklamasında bulunmuştu.
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