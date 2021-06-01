Deniz salyasıyla ilgili önerge AKP ve MHP oylarıyla reddedildi

Geçen yıl sonundan bu yana deniz salyası (müsilaj) sorunu ile boğuşan ve son günlerde etkisinde artış gözlemlenen Marmara Denizi’ndeki ekolojik olay TBMM gündemine de girdi.





Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Marmara Denizi'nde yaşanan ekolojik felaket müsilaj sorununun araştırılması için önerge verdi. Bugünkü TBMM Genel Kurulu’nda AKP ve MHP oylarıyla araştırma önergesi reddedildi.





BAKANLIKTAN 'EYLEM PLANI' HAZIRLIĞI





Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, müsilaja yol açan sorunlar arasında sıcaklık artışı ve denizdeki durağanlığın yanı sıra kirliliğin neden olduğunu belirtmiş, Marmara Denizi’nde 91 noktada denetim yapıldığını duyurmuştu.





Bu konuda 4 Haziran’da ‘Marmara Denizinde Müsilaj Sorunu ve Çözüm Önerileri’ çalıştayı yapılacağı duyurulurken, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 6 Haziran'da da ‘Marmara Denizini Koruma Eylem Planı’nı kamuoyuyla paylaşacak.