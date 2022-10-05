Samanyolu Haber /Gündem / "Deniz ve Hava Kuvvetlerine talimat verildi" /05 Ekim 2022 19:28

"Deniz ve Hava Kuvvetlerine talimat verildi"

Bazı Ege adalarının anlaşmaya aykırı olarak silahlandırılması sonrası devam eden Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerişimle ilgili yeni bir açıklamanın da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan geldiği ifade edildi.

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Cumhuriyet'te yer alan habere göre Türkiye ile Yunanistan arasında devam eden 'Ege adaları' gerginliği devam ederken konuyla ilgili yeni bir açıklamanın da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan geldiği ifade edildi.

Konuyla ilgili yapılması gerekenlerin yapıldığını ve yapılmakta olduğunu belirterek, "Özellikle Deniz ve Hava Kuvvetlerimiz bu konuda açık şekilde talimatlandırıldı" dedi.

BAKAN AKAR'DAN YENİ AÇIKLAMA

Yunanistan’ın Gayri Askeri Statüdeki Adaları silahlandırmasıyla ilgili konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Akar, "1997’deki Kardak milat. Ondan sonra hiçbir şekilde ne arazide, ne masada bir milimetre geri adım atmak yok, bununla ilgili yapılması gereken ne varsa yapıldı, yapılıyor. Özellikle Deniz ve Hava Kuvvetlerimiz bu konuda açık şekilde talimatlandırıldı" dedi.
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