Samanyolu Haber /Gündem / Deniz Yücel’den İnce’ye: 'Farkı anlamadığınız için “adam” sizin gibi muhalafet lideri arzuluyor’ /26 Eylül 2020 09:46

Deniz Yücel’den İnce’ye: 'Farkı anlamadığınız için “adam” sizin gibi muhalafet lideri arzuluyor’

Deniz Yücel, Muharrem İnce’nin Türköne mesajına tepki verdi

SHABER3.COM

Zaman Gazetesi yazarı Mümtaz’er Türköne’nin Yargıtay’ın bozma kararında sonra tahliye edilmesine Muharrem İnce’nin yaptığı açıklamalar tepki çekmişti.

İnce, bir yazar ve akademisyen olan ve yazılarından dolayı 4 yılı aşkın süredir cezaevinde olan Türköne’nin tahliyesiyle ilgili, “Trump ister tahliye, Merkel ister tahliye, Bahçeli ister tahliye. Ne adalet kaldı, ne bağımsız adliye. Hekimler yargılansın, F…’cüler tahliye edilsin. Devlete, adalete güven duyulmayan bir ekonomide sular durulmaz.” paylaşımında bulunmuştu.


 
İnce’nin bu açıklamasına Türkiye’de gazetecilikten dolayı bir yıl cezaevinde kalan Deniz Yücel cevap verdi. İnce’nin açıklamalarına tepki gösteren ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde İnce’nin ‘adam kazandı’ açıklamasına da atıfta bulunan Yücel Twitter hesabından şunları söyledi:

“Bu kadar kolay olsaydı bir sene hapis yatmazdım. Mesele, Merkel’in isteğiyle gerçekleşen tahliye değil, Erdoğan’ın emriyle yapılan tutuklamalar. Mesele, ulusal egemenlik değil, hukuk devletinin çöküşü. Bu farkı anlamadığınız için “adam” sizin gibi bir muhalafet lideri arzuluyor.”


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Deniz Yücel’den İnce’ye: 'Farkı anlamadığınız... Sonraki Haber >>

Hapis cezasını duyunca mahkemeden bakın nasıl kaçtı!

Hapis cezasını duyunca mahkemeden bakın nasıl kaçtı!

5 yaşındaki Sami, cezaevinde mahsur kaldı

5 yaşındaki Sami, cezaevinde mahsur kaldı

Plaj yanığı değil, tarla yanığı!

Plaj yanığı değil, tarla yanığı!

Taksici, göstericiyi polisten böyle kaçırdı

Taksici, göstericiyi polisten böyle kaçırdı

Yandaş Metiner dondu kaldı!

Yandaş Metiner dondu kaldı!

Gurbetçi çift, sözleriyle vatandaşa saç baş yoldurdu

Gurbetçi çift, sözleriyle vatandaşa saç baş yoldurdu

Ali Babacan bombaladı

Ali Babacan bombaladı

Yıllar sonra anlattı

Yıllar sonra anlattı

Zulmedilen, işkence gören, çocuklarıyla cezaevine atılan anneler

Zulmedilen, işkence gören, çocuklarıyla cezaevine atılan anneler

'500 bin TL maaş alıyor' iddiası için ne dedi?

'500 bin TL maaş alıyor' iddiası için ne dedi?
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:19:10