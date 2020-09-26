Deniz Yücel’den İnce’ye: 'Farkı anlamadığınız için “adam” sizin gibi muhalafet lideri arzuluyor’

Zaman Gazetesi yazarı Mümtaz’er Türköne’nin Yargıtay’ın bozma kararında sonra tahliye edilmesine Muharrem İnce’nin yaptığı açıklamalar tepki çekmişti.





İnce, bir yazar ve akademisyen olan ve yazılarından dolayı 4 yılı aşkın süredir cezaevinde olan Türköne’nin tahliyesiyle ilgili, “Trump ister tahliye, Merkel ister tahliye, Bahçeli ister tahliye. Ne adalet kaldı, ne bağımsız adliye. Hekimler yargılansın, F…’cüler tahliye edilsin. Devlete, adalete güven duyulmayan bir ekonomide sular durulmaz.” paylaşımında bulunmuştu.









İnce’nin bu açıklamasına Türkiye’de gazetecilikten dolayı bir yıl cezaevinde kalan Deniz Yücel cevap verdi. İnce’nin açıklamalarına tepki gösteren ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde İnce’nin ‘adam kazandı’ açıklamasına da atıfta bulunan Yücel Twitter hesabından şunları söyledi:





“Bu kadar kolay olsaydı bir sene hapis yatmazdım. Mesele, Merkel’in isteğiyle gerçekleşen tahliye değil, Erdoğan’ın emriyle yapılan tutuklamalar. Mesele, ulusal egemenlik değil, hukuk devletinin çöküşü. Bu farkı anlamadığınız için “adam” sizin gibi bir muhalafet lideri arzuluyor.”







