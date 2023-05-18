Samanyolu Haber /Gündem / Deniz Yücel hakkında yakalama kararı çıkarıldı /18 Mayıs 2023 17:57

Deniz Yücel hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Die Welt gazetesi yazarı Deniz Yücel hakkında 'Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama' ve 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlarından toplamda 6 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı dava kapsamında yakalama kararı çıkarıldı.

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Die Welt gazetesi yazarı Deniz Yücel'in ‘Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama’ ve ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçlarından toplamda 1 yıl 8 aydan 6 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davaya devam edildi.

İstanbul 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Deniz Yücel katılmazken, avukatı hazır bulundu.

Duruşmada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bakanlık Muharebe Bürosu aracılığıyla Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü İstinabe ve Tebligat Bürosu'na gönderilmek üzere istinabe evrakı düzenlendiği kaydedildi.

Mahkeme hakimi, gelen istinabe evrakının Ceza İşlerinde Karşılıklı Adli Yardım Avrupa Sözleşmesi Genel Hükümler 2’nci Maddesi gereği Almanya hükümetinin istinabe evraklarını iade ettiğinin anlaşıldığını tutanağa geçirdi.

Duruşmada söz verilen sanık avukatı, “İstinabe evrakları gönderilsin. Daha önce bu şekilde müvekkilin istinabe ile ifade verdiği dosyaları mevcuttur. Berlin Büyükelçiliği bu sefer istinabe işlemlerini kabul edecektir” dedi.

YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Mahkeme, sanık Deniz Yücel'in adresine ulaşılamadığı ve bu nedenle savunmasının alınamadığını belirterek, savunmasının tespit edilebilmesi için yakalama emri çıkarılmasına karar verdi.

Öte yandan mahkeme, sanık Yücel hakkında yazılan istinabe evraklarının iade edildiğinin anlaşıldığını belirterek, yeniden istinabe evrakı düzenlenmesine yönelik talebin reddine karar verdi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Deniz Yücel'in, Almanya'da yayın yapan Die Welt isimli yayın kuruluşunda, 26-27 Ekim 2016 tarihli yazılarındaki ifadeleriyle ilgili suç duyurusunda bulunulduğu ve ‘Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama’ suçundan soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

İddianamede Yücel'in, Almanca dilinde 26 Ekim 2016'da Kürtler ile ilgili ve ertesi gün Ermeniler ile ilgili yazdığı yazılardaki söylemlerinin, Türk milletini ve Türkiye Cumhuriyeti Devletini aşağılayıcı nitelikte olduğu öne sürüldü.

İddianamede, şüpheli Deniz Yücel'in, ‘Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama’ suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
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