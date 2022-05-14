Samanyolu Haber /Medya / Deniz Yücel PEN Almanya başkanlığını bıraktı /14 Mayıs 2022 11:12

Deniz Yücel PEN Almanya başkanlığını bıraktı

Uluslararası Yazarlar Birliği PEN'in Almanya Başkanı Deniz Yücel bu görevinden istifa ettiğini açıkladı. Yücel hakkında azil oylaması yapılmış, ancak oylamada azil kararı çıkmamıştı.

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DW'nin haberine göre, PEN Almanya başkanlığını geçtiğimiz yılın Ekim ayından beri yürüten gazeteci ve yazar Deniz Yücel bu görevinden istifa etti.

Cuma günü Gotha kentinde, hakkında azil oylamasının da yapıldığı genel kurulda konuşan Yücel, "Bu sosis dükkanının başkanı olmak istemiyorum" sözleriyle başkanlık görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Yücel başkanlığın yanı sıra PEN Almanya üyeliğinden de ayrıldığını açıkladı.

Aynı gün genel kurulda hakkında azil oylaması yapılan Yücel, 73'e karşı 75 oy alarak azledilmekten çok az bir farkla kurtulmuştu.

Toplantının başlangıcında kendisine yönelik yuhalamalar ve hakaretlere tepki gösteren Yücel, "Buna ihtiyacım yok PEN. Ya alırsın ya bırakırsın" dedi.

Şikayet konuları

Yücel göreve geldikten sonra PEN Almanya daha çok iç tartışmalar ve güç mücadeleleriyle gündeme geldi. Yöneticilerin tarzı eleştirildi. Mobbing ve hakaret suçlamalarında bulunuldu.

Bu gelişmelerden sonra bazı PEN Almanya üyeleri Yücel'in istifasını istedi.

Söz konusu şikayet ve eleştiriler Gotha'daki genel kurulun da ana gündemini oluşturdu. Yücel ise genel kuruldaki konuşmasında hataları olduğunu kabul etti ancak iç anlaşmazlıklara rağmen oluşumun iyi bir konumda olduğunu düşündüğünü söyledi.

Deniz Yücel, Die Welt Gazetesi'nin Türkiye muhabirliğini yaparken "terör" suçlamasıyla 2017-2018 yılları arasında Türkiye'de tutuklanmış, daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Yücel'in tutuklanması Türkiye ile Almanya arasında siyasi gerginliğe yol açmıştı.

Yücel, "Agentterrorist: Eine Geschichte über Freiheit und Freundschaft, Demokratie und Nichtsodemokratie" (Ajan terörist: Özgürlük ve Dostluk, Demokrasi ve Pek de öyle olmayan demokrasi hakkında bir hikaye) adlı kitabın da yazarı.

Uluslararası Yazarlar Birliği PEN, dünya genelinde 100 ülkede yaklaşık 150 yazar örgütünün dahil olduğu bir oluşum. 770 üyeye sahip olan PEN'in Almanya'nın merkezi Hessen eyaletindeki Darmstadt kentinde bulunuyor.
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