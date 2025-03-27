Samanyolu Haber /Gündem / Denizaltı faciası: 45 kişiden en az 6'sı hayatını kaybetti /27 Mart 2025 15:00

Denizaltı faciası: 45 kişiden en az 6'sı hayatını kaybetti

Mısır'ın Hurghada kentinin açıklarında bir turistik denizaltının batması sonucu en az altı kişi hayatını kaybetti. Aralarında çocukların da bulunduğu yolcuların 26'sı kurtarılırken, dört kişinin durumunun ağır olduğu aktarıldı. Yetkililer olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

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Mısır’ın Kızıldeniz kıyısındaki turistik Hurghada kentinde Perşembe sabahı bir denizaltının batması sonucu en az 6 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Yerel kaynaklara göre, olay sırasında denizaltıda yaklaşık 44 yolcu bulunuyordu. Kıyıya yakınken batan denizaltında kalan dokuz kişi yaralandı, son haberlere göre 26 kişi kurtarıldı.

Yaralılardan dördünün durumu ağır. Yirmi dokuz kişi kurtarıldı ve yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi. Kazanın, limana yaklaşık bir kilometre mesafede, sabah saat 10.00 civarında meydana geldiği bildirildi.

Sözcü'de yer alan habere göre Rusya’nın Kahire Büyükelçiliği, Facebook’ta yaptığı açıklamada, denizaltıda bulunanların tamamının Rus vatandaşı olduğunu ve yolcular arasında çocukların da yer aldığını duyurdu.

Büyükelçilik, dört kişinin öldüğünü doğruladı ve diğer yolcular hakkında bilgi beklediklerini açıkladı.

İKİ DENİZALTIDAN BİRİYDİ
Batığın sahibi olan Sindbad şirketi, Hurghada bölgesinde yıllardır turistik denizaltı gezileri düzenliyor. Şirketin internet sitesine göre, denizaltı 25 metre derinliğe inebiliyor ve 500 metrelik mercan resifini ve deniz yaşamını gözlemleme imkanı sunuyor.
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