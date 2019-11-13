Denizbank'tan yeni Borsa İstanbul kararı

Binde 4'ü borsaya açık olan Denizbank, Borsa İstanbul'dan çıkma kararı aldı.





Borsa İstanbul'dan KAP'a yapılan açıklamada şu ifade kullanıldı:





"Sermaye Piyasası Kurulunun (Kurul) II-27.2 sayılı 'Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği' kapsamında Borsamıza başvuru yapan ve payları Ana Pazar'da işlem gören Denizbank A.Ş. (Banka) ile ilgili olarak, Bankanın hâkim ortağı adına çıkarılacak yeni payların ihraç edilmesi için ihraç belgesinin Kurul tarafından onaylanması şartıyla, MKK nezdindeki sürecin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesini teminen,





- İhraç belgesinin Kurul tarafından onaylandığı Borsamızca öğrenildiğinde (KAP'ta duyurulması ve/veya belgenin Borsamıza ulaştırılması sonucunda) Bankanın paylarının işlem sırası kapatılacak,





- Banka paylarının işlem sırası kapatıldığında dâhil olduğu BIST endekslerinin kapsamından çıkarılacak,





- MKK sürecinin tamamlanmasının ardından Borsamız tarafından KAP'ta yapılacak duyuruyu izleyen ilk iş gününden itibaren Banka payları Borsa kotundan çıkarılacaktır."





Emirates NBD'ye satılmıştı





Geçtiğimiz yıl Rusya'nın en büyük bankası Sberbank, yüzde 99,85 hissesine sahip olduğu Denizbank'ı 14,6 milyar TL (3,2 milyar dolar) karşılığında Emirates NBD'ye satmıştı.





Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası da hisselerini satıyor





Reuters'ın haberine göre, eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'nın Borsa İstanbul'un genel müdürü olmasının ardından Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın da Borsa İstanbul'daki hisselerini satacağı belirtilmişti.