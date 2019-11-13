Samanyolu Haber /Ekonomi / Denizbank'tan yeni Borsa İstanbul kararı /13 Kasım 2019 22:53

Denizbank'tan yeni Borsa İstanbul kararı

Borsa İstanbul'da son dönemde yaşanan gelişmelere bir yenisi eklendi. Denizbank'ın kararı Borsa İstanbul tarafından KAP'a bir açıklama ile bildirildi.

SHABER3.COM

Binde 4'ü borsaya açık olan Denizbank, Borsa İstanbul'dan çıkma kararı aldı.

Borsa İstanbul'dan KAP'a yapılan açıklamada şu ifade kullanıldı:

"Sermaye Piyasası Kurulunun (Kurul) II-27.2 sayılı 'Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği' kapsamında Borsamıza başvuru yapan ve payları Ana Pazar'da işlem gören Denizbank A.Ş. (Banka) ile ilgili olarak, Bankanın hâkim ortağı adına çıkarılacak yeni payların ihraç edilmesi için ihraç belgesinin Kurul tarafından onaylanması şartıyla, MKK nezdindeki sürecin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesini teminen,

- İhraç belgesinin Kurul tarafından onaylandığı Borsamızca öğrenildiğinde (KAP'ta duyurulması ve/veya belgenin Borsamıza ulaştırılması sonucunda) Bankanın paylarının işlem sırası kapatılacak,

- Banka paylarının işlem sırası kapatıldığında dâhil olduğu BIST endekslerinin kapsamından çıkarılacak,

- MKK sürecinin tamamlanmasının ardından Borsamız tarafından KAP'ta yapılacak duyuruyu izleyen ilk iş gününden itibaren Banka payları Borsa kotundan çıkarılacaktır."

Emirates NBD'ye satılmıştı

Geçtiğimiz yıl Rusya'nın en büyük bankası Sberbank, yüzde 99,85 hissesine sahip olduğu Denizbank'ı 14,6 milyar TL (3,2 milyar dolar) karşılığında Emirates NBD'ye satmıştı.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası da hisselerini satıyor

Reuters'ın haberine göre, eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'nın Borsa İstanbul'un genel müdürü olmasının ardından Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın da Borsa İstanbul'daki hisselerini satacağı belirtilmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Denizbank'tan yeni Borsa İstanbul kararı Sonraki Haber >>

Engelli gence arkadaşları eziyet edip kameraya çekti

Engelli gence arkadaşları eziyet edip kameraya çekti

'Ahmet Altan herkesi korkutuyor'

'Ahmet Altan herkesi korkutuyor'

Trenin çarpışma anı

Trenin çarpışma anı

Dikkatsizlik az kalsın canından ediyordu

Dikkatsizlik az kalsın canından ediyordu

Gazze'den atılan roket İsrail'de otoyola düştü

Gazze'den atılan roket İsrail'de otoyola düştü

2 tonluk anteni helikopter ile yerleştirmek nefesleri kesti

2 tonluk anteni helikopter ile yerleştirmek nefesleri kesti

Mehmet Eymür: Hiram Abas'ı Perinçek öldürttü!

Mehmet Eymür: Hiram Abas'ı Perinçek öldürttü!

Kurbet Yolculuğu, Güzelgah emniyeti ve muavenet

Kurbet Yolculuğu, Güzelgah emniyeti ve muavenet

Dubai'de sokakları su bastı

Dubai'de sokakları su bastı

Eren Erdem cezaevi aracına Harbiyelilerin yazdığı yazıları anlattı

Eren Erdem cezaevi aracına Harbiyelilerin yazdığı yazıları anlattı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
02:06:11