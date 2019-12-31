Denizcilik devinin iflası istendi

Kriz, denizcilik sektörünü de etkiledi. Bir çok denizcilik şirketi iflas ve konkordato ilan etti. 2019'un son iflas haberi de denizcilik devinden geldi.Verdiği liman hizmetlerinin yanı sıra antrepo işletmeciliği yapan Denizciler Birliği AŞ’nin iflası istendi. Dava, alacaklı şirket konumundaki Pırıl İnşaat AŞ tarafından açıldı.





Diken'in haberine göre Denizciler Birliği Deniz Nakliyatı Ve Tic. AŞ, uzun yıllar kamuya ait denizcilik şirketinde çalışan üst düzey yöneticiler tarafından 16 yıl önce kurulmuştu.





Dosyada, Pırıl İnşaat Ticaret Bilgisayar Elektronik Büro Donanımları AŞ davacı konumda bulunuyor. Davanın ilk duruşması İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde, 4 Mart günü görülmeye başlanacak.





8 milyon lira sermayeli Denizciler Birliği AŞ, birçok limanda faaliyet gösteren bir şirket konumunda. İskenderun Körfezi’nde bulunan Denbirport Liman Tesisi, şirketin faaliyet gösterdiği alanların başında yer alıyor. Liman boşaltma ve yükleme hizmetleri veren şirket, antrepo işletmeciliği de yapıyor.





Davacı konumda bulunan Pırıl İnşaat AŞ ise Adana merkezli bir şirket. 1983’te kurulan şirket, yurt içi ve yurt dışında birçok projeye imza attı.