Samanyolu Haber /Dünya / Denize bırakılan mektupta mutlu son! /12 Kasım 2019 15:01

Denize bırakılan mektupta mutlu son!

Bugün 19 yaşında olan Max Vredenburgh isimli genç, 2010 yılında yazdığı bir mektubu cam şişe içinde Boston'dan denize bırakmıştı. O mektup Fransa'da ortaya çıktı!

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Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) 10 yaşındayken denize şişe içinde mektup bırakan bir çocuk, mektubuna dokuz yıl sonra Fransa'dan cevap aldı.

Halihazırda 19 yaşında olan Max Vredenburgh isimli genç, şişeyi 2010 yılında Boston'dan denize bırakmıştı.

2010'DA "LÜTFEN CEVAP YAZIN" NOTU İLE ŞİŞEYE KOYMUŞTU

Dokuz yılda Atlantik Okyanusunu aşarak Fransa kıyısına ulaşan mektupta, genç Vredenburgh kendisinden de bahsediyor.

En sevdiği şeyleri sıralayan Vredenburgh, elma yemeyi, sahili ve uzayı favorileri arasında sayıyor.

Vredenburgh dokuz yaşında kaleme aldığı mektubu, "lütfen cevap yazın" diyerek sonlandırıyor.

"9 YIL, AKLIM BAŞIMDAN GİTTİ"

2010 yılının ağustos ayında yazılan mektubu, 10 Ekim 2019'da bulduğunu söyleyen G. Dubois isimli kişi de Vredenburgh'un beklediği cevabı yazdı.

BBC Türkçe'nin haberine göre Dubois, mektuba ilave ettiği harita ile şişenin tam olarak nerede karşısına çıktığını da belirtiyor.

19 yaşındaki Vredenburgh, kendisine geri yollanan orjinal mektubu da Twitter hesabından paylaştı.

"9 yıl, aklım başımdan gitti" cümlesiyle biten paylaşım 4 günde 132 bin kere paylaşıldı.
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