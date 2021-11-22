Samanyolu Haber /Gündem / Denize kıyısında 100 bin liraya arsa! /22 Kasım 2021 13:44

Denize kıyısında 100 bin liraya arsa!

Milli Emlak, Sakarya'da Karadeniz'e nazır her biri yaklaşık 600 metrekarelik 180 parsel arsayı satışa çıkardı. 9 Aralık'ta yapılacak ihalede tahmini bedel her bir arsa için 100 bin liradan başlıyor. Ödeme iki yıla kadar taksitle yapılabilecek.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Sakarya Kaynarca’da Karadeniz kıyısında mülkiyeti Hazine’ye ait 180 parsel arsayı satışa çıkardı.

Sakarya Kaynarca’ya bağlı Birlik Köyü sınırları içinde Kefken’le Karasu arasında Karadeniz kıyısındaki 600-700 metrekarelik 180 parselin bir bölümü toplu halde bir bölümü tek tek ihale edilecek.

BAZILARI BİRLEŞTİRİLİP SATILACAK

1. grupta 35 parsel 3 milyon 846 bin TL, ikinci grupta 38 parsel 4 milyon 238 bin TL, üçüncü grupta 9 parsel 1 milyon 169 bin TL, dördüncü grupta 10 parsel 1 milyon 218 bin TL tahmini bedelle ihalede satılacak. Kalan 85 parsel ise 100 bin ile 180 bin TL arasında değişen tahmini bedellerle tek tek satışa çıkarılacak.

İhalelerin tamamı 9 Aralık’ta 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45’inci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile Kaynarca Milli Emlak Şefliği Odası’nda yapılacak.

TAKSİT YAPILABİLECEK

Satılacak arsaların ihale bedeli peşin ödenebileceği gibi, talep üzerine dörtte biri peşin, kalan kısma yıllık kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda üçer aylık dilimler halinde 8 eşit taksitlendirme yapılabilecek.
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