Denize komşu ormanlarda madencilik adına talan ve katliamın önü açıldı

Orman alanlarında yapılacak madencilik faaliyetlerini düzenleyen yönetmelik, Resmi Gazete’de 22 Ağustos’ta yayınlanan kararla yeniden düzenlenmişti.



Resmi Gazete’de yayınlanan yeni yönetmelikle “Orman Kanununun 16’ncı Maddesinin Uygulanması Hakkında Yönetmelik’in” 29’uncu maddesinde düzenlenen “Kısıtlamalar ve istisnalar” başlığında da önemli değişiklikler yapıldı.



Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre, söz konusu maddenin 5’nci fıkrasının a, b ve d bentleri yürürlükten kaldırıldı. Bahsi geçen fıkranın a bendine göre, “Otoyol, bölünmüş yol, il veya ilçe yerleşim alanlarının ön görünümündeki 3 kilometre mesafede kalan orman alanlarında kalsit, dolomit, kalker, granit, andezit ve bazalt, kum ve çakıl, tuğla-kiremit, çimento kili, marn, puzolanik kayaç” ile ilgili madencilik faaliyetlerine izin verilmiyordu. Yeni yönetmelikle birlikte bu kısıtlama yürürlükten kaldırıldı.



Bahsi geçen fıkranın b bendine göre, il ve ilçe yerleşim yerlerine en az 500 metre mesafede kalan orman alanlarında, yukarıda sayılı madencilik faaliyetlerinin yapılmasına izin verilmiyordu, ancak bu kısıtlama da yürürlükten kaldırıldı.



Bahsi geçen fıkranın d bendine göreyse, deniz sahili ön görünümünde olup, kıyı kenar çizgisinden 5 kilometre mesafede kalan orman alanlarında da yine yukarıda sayılı madencilik faaliyetlerine izin verilmiyordu, bu madde de yürürlükten kaldırıldı.



Akademisyen ve ormancı Cihan Erdönmez’in sosyal medya hesabından duyurduğu değişikliğe göre, eski yönetmeliğe göre, madenciler izinli orman alanlarında ne kadar alanı rehabilite edip Orman Genel Müdürlüğü’ne (OGM) teslim ederse o alan kadar daha için alabiliyordu. Artık rehabilite edip OGM’ye teslim etmeden de Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nden getirecekleri bir belgeyle yeni sahalarda izin alabilecek.