Denize yeni operasyon: 25'i asker 31 kişiye gözaltı

Ankara merkezli operasyonda 31 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.







1’i emekli, 2’si daha önce ihraç edilmiş olan 3 albay, halen aktif olarak görevde olan 3 binbaşı, halen aktif olarak görevde olan 1 yüzbaşı, 1’i halen aktif olarak görevde, 4’ü daha önce ihraç edilmiş olan 5 üsteğmen, 7’si halen aktif olarak görevde, 6’sı daha önce ihraç edilmiş olan 13 astsubay, halen aktif olarak görevde olan 1 uzman ve 5 sivil vatandaş toplam 31 kişi hakkında Ankara merkezli 8 ilde gözaltı kararı verildiği bildirildi.