Samanyolu Haber /Gündem / Denize yeni operasyon: 25'i asker 31 kişiye gözaltı /28 Ekim 2020 11:07

Denize yeni operasyon: 25'i asker 31 kişiye gözaltı

Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Kuvvetleri'ne yönelik cadı avı soruşturmalarında 13'ü muvazzaf asker, 31 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

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Ankara merkezli operasyonda 31 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

1’i emekli, 2’si daha önce ihraç edilmiş olan 3 albay, halen aktif olarak görevde olan 3 binbaşı, halen aktif olarak görevde olan 1 yüzbaşı, 1’i halen aktif olarak görevde, 4’ü daha önce ihraç edilmiş olan 5 üsteğmen, 7’si halen aktif olarak görevde, 6’sı daha önce ihraç edilmiş olan 13 astsubay, halen aktif olarak görevde olan 1 uzman ve 5 sivil vatandaş toplam 31 kişi hakkında Ankara merkezli 8 ilde gözaltı kararı verildiği bildirildi.
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