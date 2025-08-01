Samanyolu Haber /Gündem / Denizli’de dehşet: Polis eşini ve 2 çocuğunu katledip intihar etti /01 Ağustos 2025 10:09

Denizli’de dehşet: Polis eşini ve 2 çocuğunu katledip intihar etti

Denizli’de bir polis memuru, eşini ve 2 çocuğunu beylik tabancasıyla vurarak katletti. Daha sonra polis memuru aynı silahla kendisine ateş ederek yaşamına son verdi.

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Denizli’nin Merkezefendi ilçesine bağlı bir apartman dairesinde meydana gelen korkunç olayda, komşuların silah sesleri duyması üzerine polis ekiplerine haber verildi. Apartman dairesine giren polis ekipleri, polis memurunun eşi ve iki çocuğunun cansız bedenleriyle karşılaştı.

OLAYA İLİŞKİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI!
Halktv'de yer alan habere göre yaşamını yitiren aile bireylerinin cansız bedenleri, otopsi işlemleri için Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis memurunun ailevi sorunlar yaşadığı ve son dönemde psikolojik olarak sıkıntılı olduğu iddia edilirken olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
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