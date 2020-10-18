Denizli Valisi, kendisini tanımayıp işine devam eden dönerciye öfkelenip işletmeyi kapattırdı

Denizli'de Vali Ali Fuat Atik, esnaf ziyaretleri sırasında gittiği dönercide, döner ustasının kendisi ile sohbet etmemesine öfkelenerek, eldiven takmadığı gerekçesiyle işletmenin kapatılmasını istedi Türkiye'nin 81 ilinde İçişleri Bakanlığı koordinesinde yapılan Covid-19 tedbirleri denetimi Denizli'de de gerçekleştirilirken Denizli Valisi Ali Fuat Atik'in denetim sırasındaki tavrı eleştiri konusu oldu.

Vali Atik, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda koronavirüs denetiminde bulundu.



Denetimler sırasında bir dönerci dükkanına doğru yönelen Vali Atik, eldivensiz çalışan ve kendisini tanımayan çalışana ceza kesme talimatı verdi ve ekibine de “kapatıyoruz” dedi.



ESNAF İSYAN ETTİ



Daha sonra da maske takmayan bir esnaf ile karşılaşan Vali Atik, “Neden maske takmıyorsun” diye sordu. Esnaf valiye şöyle yanıt verdi: "Canıma yetti. Gebermek istiyorum. Piyasanın haline bak. Salı gün 15 lirayla kapattık, çarşamba günü 100 lira. 100 liranın hepsi kar olsa ne olur?"

VALİ TEPKİLER ÜZERİNE ÖZÜR DİLEDİ

Denizli Valisi Ali Fuat Atik, konuyla ilgili çıkan haberler üzerine bir açıklama yaptı.

Atik, ortaya çıkan görüntüler için "Gün boyu yapılan denetimin getirmiş olduğu yorgunlukla işletme çalışanı ile yaşanan diyalogda şahsımın yaklaşımı, üslubum ve kullandığım ifademin gönül kırıcı bir yaklaşım içermesi hakikaten beni de üzdü" açıklaması yaparken, vatandaşlardan özür dilediğini de belirtti.





