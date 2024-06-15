Samanyolu Haber /Gündem / Denizli'deki orman yangını söndürülemedi: Tahliyeler sürüyor /15 Haziran 2024 08:33

Denizli'deki orman yangını söndürülemedi: Tahliyeler sürüyor

Denizli'nin Babadağ ilçesinde, saat 13.30 sıralarında başlayan ve kuvvetli rüzgar nedeniyle gündüz saatlerinde kontrol altına alınamayan yangın, gece saatlerinde de devam etti. Bölgeye yakın mahallelerde tahliyeler sürerken bir keçi sürüsünün alevler arasında öldüğü öğrenildi.

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Denizli'de dün öğlen saatlerinde başlayan yangın sürüyor.  Havadan müdahalenin, havanın kararmasından dolayı durdurulduğu öğrenilirken, yangına karadan müdahale sürüyor.

KEÇİ SÜRÜSÜ ALEVLER ARASINDA KALDI

Yangında, bir keçi sürüsünün alevlerin arasında kalarak telef olduğu öğrenilirken, hayvan barınakları ile yazlık olarak kullanılan bir ev yandı. Araçları olan bazı vatandaşlar eşyalarını yükleyip, mahalleden ayrılırken, araçları olmayanlar ise Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından gönderilen yolcu otobüsleriyle mahalleden tahliye edildi.

TAHLİYELER DEVAM EDİYOR

Mahalleden tahliye edilen vatandaşların çoğunluğu çevre köylerde bulunan yakınlarının evlerine giderken, bir kısmı ise Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarında misafir edildi. Mahalledeki büyük ve küçükbaş hayvanlar ise belediyeler tarafından gönderilen kamyonetlerle güvenli yerlere nakledildi.

Öte yandan yangın bölgesine, Kızılay, Diyanet İşleri Başkanlığı ile çok sayıda sivil toplum kuruluşu tarafından yiyecek ve içecek dağıtımı için mobil istasyonlar kuruldu. Yangın alanına yakın olan Kelekçi Mahallesi'nde yaşayan kadınlar, evlerinde yaptıkları yemekleri tencereler ile getirerek görevlilere dağıttı.

Yangının başka yerleşim alanlarını tehdit etmediği belirtilirken, ekiplerin alevlerin yayılmasının önüne geçmek için müdahalesinin sürdüğü öğrenildi.
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