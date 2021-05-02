Depoda çalışan KHK'lı gazeteci iş kazasında ağır yaralandı





Önceki gün İstanbul'da sanayi bölgesindeki bir depoda çalışırken üzerine ağır yük devrilen Saçan çevrede bulunanlar tarafından Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Saçan ameliyata alınırken kazada ezilme sebebiyle sağ kolunu kaybetti, iki bacağı, kaburgaları ve boynunda çeşitli kırıklar oluştu. Ciğerleri de zarar gören ve iç kanama sebebiyle yoğun bakım tedavisi devam eden Saçan'ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor.





Evli ve iki çocuk babası olan Adil Saçan 20 yılı aşkın süredir çeşitli basın yayın kuruluşlarında muhabir, programcı ve editör olarak çalıştı. Son olarak TRT'de göreve başlayan ve Haber Dairesi'ne bağlı olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne tayin olan Saçan KHK ile ihraç olana dek burada mesleğini yapmıştı.





Basın emekçisi Saçan'a Samanyoluhaber.com olarak Allah'tan acil şifalar diliyor, dualarınızda yer vermenizi istirham ediyoruz.

TRT KKTC büro şefi iken çıkarılan KHK ile görevine son verilen gazeteci Adil Saçan, İstanbul'da geçirdiği iş kazasıyla ağır yaralandı.