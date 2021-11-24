Depoda yangın büyük!

Son günlerde peş peşe yapılan akaryakıt zamlarına bir yenisi daha eklendi. Söz konusu zamlar Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası tarafından duyuruldu.





Ankara’da benzinin litresi 9,74, İstanbul’da 9,69, İzmir’de 9,76 liraya çıkacak.





Motorinin litresi Ankara’da 9,83, İstanbul’da 9,77, İzmir’de 9,85 lira olacak.





Otogazın litresi Ankara’da 8,05, İstanbul’da 8 ve İzmir’de 7,88 lira olacak







Otogaza 2 Kasım’da 49 kuruşluk, 20 Ekim’de 22 kuruşluk, 2 Ekim’de de 71 kuruşluk ve 1 Ekim’de 15 kuruşluk, 15 Kasım’da 25 kuruşluk, 19 Kasım’da 45 kuruşluk ve 22 Kasım’da 19 kuruşluk zam yapılmıştı.