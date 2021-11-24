Samanyolu Haber /Gündem / Depoda yangın büyük! /24 Kasım 2021 18:37

Depoda yangın büyük!

Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere otogaza 65 kuruş; benzine 1 lira 2 kuruş ve motorine 1 lira 6 kuruş zam geldi. Artış pompa fiyatlarına yansıyacak.

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Son günlerde peş peşe yapılan akaryakıt zamlarına bir yenisi daha eklendi. Söz konusu zamlar Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası tarafından duyuruldu.

Ankara’da benzinin litresi 9,74, İstanbul’da 9,69, İzmir’de 9,76 liraya çıkacak.

Motorinin litresi Ankara’da 9,83, İstanbul’da 9,77, İzmir’de 9,85 lira olacak.

Otogazın litresi Ankara’da 8,05, İstanbul’da 8 ve İzmir’de 7,88 lira olacak

Otogaza 2 Kasım’da 49 kuruşluk, 20 Ekim’de 22 kuruşluk, 2 Ekim’de de 71 kuruşluk ve 1 Ekim’de 15 kuruşluk, 15 Kasım’da 25 kuruşluk, 19 Kasım’da 45 kuruşluk ve 22 Kasım’da 19 kuruşluk zam yapılmıştı.
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