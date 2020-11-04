Samanyolu Haber /Ekonomi / Deprem 3 günde unutuldu, rantın acelesi var /04 Kasım 2020 14:47

Deprem 3 günde unutuldu, rantın acelesi var

30 Ekim Cuma günü 6,8 büyüklüğünde deprem ile sarsılan İzmir'de henüz yıkılan binaların enkazı kaldırılmadan Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da belli bölgeler için "acele kamulaştırma" kararı aldı.

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Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) fay hattı üzerinde bulunan İstanbul, İzmir ve Kocaeli gibi şehirleri her açıdan depreme karşı hazırlamak yerine rant projelerini devam ediyor. 

İstanbul'un Ümraniye ilçesi Elmalıkent Mahallesi sınırları içinde bir bölge "riskli saha" ilan edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı karar Resmi Gazete'de yayımlandı. 

Kuzey Marmara Otoyolu Projesi kapsamında Arnavutköy, Avcılar, Başakşehir, Büyükçekmece, Çatalca ilçelerinde belirlenen güzergâhta, yeri ve ada/parsel numaraları gösterilen gayrimenkuller Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.

İZMİR DEPREMİ'NDEN HİÇ DERS ALINMADI

Erdoğan'ın bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, riskli alan ilan edilen yerin krokisi, sınır ve koordinatları da yer aldı.

30 Ekim'de İzmir'in Seferihisar açıklarında Ege Denizi'nde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem sebebiyle 114 kişi hayatını kaybetti, 1.035 kişi yaralandı. 

Yaralılardan 898'i taburcu edildi, durumu ağır olan 137 kişinin ise tedavisi devam ediyor.
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