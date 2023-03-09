Samanyolu Haber /Gündem / Deprem AKP oylarını sert vurdu: Bir ayda dört puan düştü /09 Mart 2023 17:25

Deprem AKP oylarını sert vurdu: Bir ayda dört puan düştü

Metropoll Araştırma Kurucusu Özer Sencar, AKP'nin Ocak anketlerine göre Şubat ayı anketlerinde yüzde 4'lük bir oy kaybı yaşadığını açıkladı.

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Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından hükümetin bölgeye yetersiz müdahalesi bir çok yurttaş tarafından tepkiyle karşılandı. 

Depremin üzerinden bir ayın üzerinde süre geçmişken; hala bölgedeki eksikler sürüyor. 

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4 PUANLIK OY KAYBI 
Yurttaşların bir bölümü deprem sonrası yaşanan krizin faturasını hükümete kesiyor. 

Söz konusu durum AKP oylarını da yansımı durumda. 

Metropoll Araştırma Kurucusu Özer Sencar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda AKP'nin ocak ayı anketlerine göre yüzde 4 oranında oy kaybettiğini yazdı. 

Sencar, "Deprem sonrası yapılan Şubat araştırmasında Ocak ayına göre AKP’nin oyu 4 puan azalmış" ifadelerini kullandı. 
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