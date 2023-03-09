Deprem AKP oylarını sert vurdu: Bir ayda dört puan düştü

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından hükümetin bölgeye yetersiz müdahalesi bir çok yurttaş tarafından tepkiyle karşılandı.







Depremin üzerinden bir ayın üzerinde süre geçmişken; hala bölgedeki eksikler sürüyor.





Parti seçmenleri depremden kimi sorumlu tutuyor?Parti seçmenleri depremden kimi sorumlu tutuyor?







4 PUANLIK OY KAYBI

Yurttaşların bir bölümü deprem sonrası yaşanan krizin faturasını hükümete kesiyor.





Söz konusu durum AKP oylarını da yansımı durumda.





Metropoll Araştırma Kurucusu Özer Sencar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda AKP'nin ocak ayı anketlerine göre yüzde 4 oranında oy kaybettiğini yazdı.





Sencar, "Deprem sonrası yapılan Şubat araştırmasında Ocak ayına göre AKP’nin oyu 4 puan azalmış" ifadelerini kullandı.