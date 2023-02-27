Deprem AKP'yi de sarstı; Oy oranı yüzde 30'un altına düştü

Kahramanmaraş merkezli depremler 10 kentte büyük yıkıma neden olurken; iktidarın milyonlarca yurttaşı kaderine terk etmesini büyük tepki çekti.







'Hükümet istifa' sloganı her geçen gün artarken; söz konusu tepki, seçim anketlerine de yansıdı.







Son olarak ALF Araştırma'nın 21-25 Şubat tarihleri arasında yaptığı anket sonuçları, iktidar oylarındaki eriyişi gözler önüne serdi. Anket sonuçlarına göre Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 35,1 oldu. Millet İttifakı'nın oy oranı ise yüzde 47,6 olarak açıklandı. İşte yurttaşların 'Bu Pazar Milletvekili Seçimi Olsa, Hangi Partiye Oy Verirsiniz?' sorusuna verilen yanıtlar...







AKP: Yüzde 29.5







CHP: Yüzde 27,8







İYİ Parti: Yüzde 15,7







HDP: Yüzde 9,8







MHP: Yüzde 5.6







Zafer Partisi: Yüzde 2.5







Memleket Partisi: Yüzde 2,2







DEVA Partisi: Yüzde 1,8







Gelecek Partisi: Yüzde 1,5

