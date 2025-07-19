Samanyolu Haber /Gündem / Deprem Antalya'yı sarstı /19 Temmuz 2025 00:22

Deprem Antalya'yı sarstı

Akdeniz'de saat 21.14'te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

SHABER3.COM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Akdeniz olan 4.1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesine 95 kilometre uzaklıktaki depremin, 18,05 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Antalya Valiliğinden yapılan açıklamada, deprem sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi'ne herhangi bir olumsuz ihbarın ulaşmadığı bildirildi.

Açıklamada, "İlçe genelindeki tüm kurumlarla yapılan görüşmelerde can veya mal kaybı yaşanmadığı, olumsuz bir durum olmadığı tespit edilmiştir." ifadesi kullanıldı.
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