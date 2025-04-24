Samanyolu Haber /Gündem / Deprem bilimci Ahmet Ercan'dan kritik açıklamalar: Sadece 22'de 1'i /24 Nisan 2025 12:01

Deprem bilimci Ahmet Ercan'dan kritik açıklamalar: Sadece 22'de 1'i

İstanbul’daki depremler sonrası değerlendirmeler yapan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, kritik açıklamalarda bulundu.

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23 Nisan 2025 günü saat 12:49'da, Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı, İstanbul başta olmak üzere Bursa, Balıkesir, Kocaeli, Sakarya, Çanakkale, Tekirdağ, Edirne, Yalova ve birçok çevre ilde hissedildi. Depremin ardından en büyüğü 5,9 olmak üzere çok sayıda artçı sarsıntı kaydedildi.?

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, depremin ardından yaptığı açıklamalarda, kritik değerlendirmelerde bulundu. 6,2'lik depremin Kuzey Marmara'da Trakya kolunun Büyükçekmece-Kumburgaz-Silivri bölümünde yaklaşık 25 kilometrelik sağ doğrultulu bir yırtılmayla meydana geldiğini belirten Ercan, depremin İstanbul önünü kırmadan Trakya kolunu batıya doğru yırtıp kırılmasının can güvenliği açısından olumlu olduğunu aktardı. Ercan, bu depremin boşalttığı gerginliğin, boşaltması gerekenin yaklaşık 22'de 1'i olduğunu vurguladı.?

BÜYÜK DEPREM KAPIDA MI?
Ercan, depremin K45B doğrultulu Trakya-Eskişehir kırığı ile Kuzey Anadolu kırıklarının kesim yerinde olmasının, deprem odağının kavşakta olma kuramını güçlendirdiğini belirtti. Bu durumun, büyük bir depremle boydan boya kırmamasının nedeninin, henüz M7,2'lik bir depremi oluşturacak gerginliğe ulaşılmaması olduğunu vurgulayan Ercan, büyük bir depremin henüz erken olduğunu düşündüğünü dile getirdi.?
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