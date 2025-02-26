Deprem bilimci Moriwaki: Tsunami tehlikesi devam ediyor

Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Türkiye’nin deprem riski taşıyan bölgelerine dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Türkiye’nin aktif fay hatları üzerinde yer alması nedeniyle sürekli olarak büyük depremlerle karşı karşıya olduğunu belirten Moriwaki, özellikle son dönemde hareketliliğin arttığı Ege Denizi’ne ve Marmara Bölgesi’ne dikkat çekti.









Nerelerde Büyük Depremler Bekliyor?

Marmara Bölgesi: Moriwaki, özellikle İstanbul’u tehdit eden Marmara Fayı’na ayrı bir parantez açarak, burada büyük bir depremin kaçınılmaz olduğunu belirtti. Uzman isim, Silivri açıklarında geçmişte yaşanan büyük depremleri hatırlatarak, Marmara Denizi’nin altında enerji birikiminin sürdüğünü vurguladı.





Moriwaki, Santorini Adası çevresinde 7 büyüklüğünde bir depremin yaşanabileceğini ve bu depremin Muğla, Marmaris, Datça ve İzmir gibi bölgelerde hissedileceğini söyledi. Ayrıca, denizde meydana gelecek böyle bir sarsıntının tsunami riskini de beraberinde getirebileceğini belirtti.Türkiye’nin farklı bölgelerindeki sismik hareketliliği inceleyen Moriwaki, önümüzdeki yıllarda büyük depremlerin beklenebileceği 4 önemli fay hattını şu şekilde sıraladı:2020 yılında Elazığ, 2023 yılında ise Kahramanmaraş ve Hatay’da meydana gelen büyük depremler, Doğu Anadolu Fay Hattı’ndaki aktivitenin devam ettiğini gösteriyor. Moriwaki, bu zincirin devam edebileceğini ve bölgede yeni büyük depremler yaşanabileceğini ifade etti.Muş, Bitlis ve Tunceli’yi kapsayan bu bölgede de yüksek deprem riski bulunuyor. Karlıova, Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu faylarının kesişim noktası olduğu için büyük bir sarsıntı ihtimali oldukça yüksek.Ege Bölgesi’nde yer alan kısa ama etkili fay hatları büyük depremler oluşturmasa da yerel ölçekte ciddi sarsıntılar ve hasarlar meydana getirebilir. Özellikle İzmir ve çevresinde belirli periyotlarla depremler yaşandığına dikkat çekildi.Son günlerde Ege Denizi’ndeki sismik hareketliliğin azaldığını belirten Moriwaki, bu durumun büyük bir depremin habercisi olabileceğini ifade etti. Santorini Adası çevresinde 7 büyüklüğünde bir depremin yaşanabileceğini vurgulayan Moriwaki, bu tür bir depremin Muğla, Marmaris, Datça ve İzmir’de hissedileceğini ancak büyük bir yıkıma neden olmayacağını düşündüğünü söyledi.Moriwaki, deniz tabanında yaşanabilecek büyük bir sarsıntının tsunami oluşturma ihtimalinin bulunduğunu dile getirdi.