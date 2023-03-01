Deprem Bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan gözaltına alındı

Alınan bilgiye göre, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı, Ercan hakkında, 6 Şubat’taki Kahramanmaraş merkezli depremlere yönelik sosyal medyadan yaptığı “İlk iki gün asker inmediği için korumasız kadınlara tecavüz edilmiş” şeklindeki paylaşımı dolayısıyla “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçundan soruşturma başlattı.



Ercan, soruşturma kapsamında Başsavcılığın talimatı üzerine Elazığ’da gözaltına alındı.



Ercan’ın Malatya Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldüğü, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.



ERCAN’IN GÖZALTINA ALINMASINA TEPKİ



Ahmet Ercan’ın gözaltına alınmasına siyasetçiler ve yer bilimcilerden tepki geliyor. O tepkilerden bazıları şu şekilde:



Prof. Dr. Naci Görür: “Meslektaşım Prof.Dr. Ahmet Ercan'ın gözaltına alındığını üzülerek öğrendim. Deprem konusunda halkını aydınlatmaya çalışan bir bilimadamının böyle bir muameleye maruz kalması üzücüdür ve ülkemize yakışmıyor.”