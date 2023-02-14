Samanyolu Haber /Gündem / Deprem bölgelerinde hırsızlık ve yağma yapanlar hangi suçlardan yargılanacaklar? /14 Şubat 2023 15:02

Deprem bölgelerinde hırsızlık ve yağma yapanlar hangi suçlardan yargılanacaklar?

Yaşanan deprem faciasının ardından hırsızlık olayları arttı, yağmacılar da ortaya çıktı. Güvenlik güçlerinin müdahalesiyle gözaltına alınan 97 yağmacı tutuklandı. Peki şüpheliler hangi suçlardan yargılanacak, hangi cezalar istenecek?

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Deprem felaketinin ardından bölgeden hırsızlık ve yağma haberleri de geldi. Emniyet güçlerinin müdahalesi ile şimdiye kadar 97 yağmacı tutuklandı.

NTV'nin haberine göre, ceza hukukçusu Serkan Günel, ateşli ve kesici silahlarla TIR'ların önünü kesip malların çalınmasının hırsızlık değil yağma olduğunu belirtti.

Günel, "Şu anda hiç ihtiyaç duyulmayacak şekilde bilgisayar, cep telefonu, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi gibi ürünlerin de marketlerden çalındığına şahit oluyoruz. Hepsine birden yağma deniyor ancak Türk ceza kanununda yağma suçunun tanımına bakıldığında cebir ve şiddet kullanılma şartı ön görülüyor. Yardım TIR'larının durdurulması, orada yardım gönüllüsü olan insanların arabada konaklarken tehdit edilerek çeşitli delici kesici aletler, silahlı aletler kullanılarak onların mallarına el konulması hırsızlık değil yağma suçudur. Kargaşadan, deprem gibi doğal afetten yararlanmak suretiyle yapılan bir hırsızlık var dolayısıyla 5 ila 10 yıl bir cezadan bahsedebiliriz" dedi.

“ORANTILILIK İLKESİNE BAKILIR”
Sosyal medyada yer alan yağmacıların depremzedeler ve gönüllüler tarafından darp edildiği görüntülerle ilgili hukukçular, "Meşru müdafaa yapılabilir ancak mahkemede orantılılık ilkesine bakılır" ifadelerini kullandı. Bu nedenle yağmacılarla karşılaşıldığında mutlaka önce güvenlik güçlerine haber vermesi gerektiği belirtildi.

Günel, "Kendilerine karşı işlenecek tehdit ve cebir eylemlerine karşı müdahale ederken yani karşılık verirken orantılılık kapsamında cevap vermelerini, tabii ki de onları o anda güvenlik güçlerine teslim etmek için alıkoymaları bunun için zor kullanmaları meşrudur. Her ne kadar onların psikolojilerini ne kadar anlıyor olsak da bu konuda kendilerini metin olmaları sabırlı olmaları konusunda uyarmak isterim" diye konuştu.
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