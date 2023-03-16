Samanyolu Haber /Gündem / Deprem bölgesinde sel felaketi: Can kaybı 15'e yükseldi /16 Mart 2023 11:48

Deprem bölgesinde sel felaketi: Can kaybı 15'e yükseldi

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen afet bölgesi Şanlıurfa ve Adıyaman, dünkü sağanağın etkisiyle sel suları altında kaldı. Bu sabah Şanlıurfa'da Abide Kavşağı'nda 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Yaşanan felakette Şanlıurfa'da 13 Adıyaman'da ise 2 kişi hayatını kaybetti. Böylelikle yaşanan felakette can kaybı 15'e çıktı. Şanlıurfa'da 2, Adıyaman'da da 2 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Öte yandan, Şanlıurfa'da eğitime bugün de ara verildi.

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Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ili etkileyen iki büyük depremde yıkıma uğrayan afet bölgesi Şanlıurfa ve Adıyaman, dün sağanak etkisiyle sele teslim oldu.

Geçtiğimiz Aralık ayında AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın katıldığı bir törenle açılan Şanlıurfa’daki Abide Köprülü Kavşağı ve altgeçidi, selde sular altında kaldı. Kavşakta araçlar sürüklenirken sele kapılan iki yurttaş, güçlükle kurtarıldı. Bu sabah saatlerinde Abide Kavşağı'nda 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşılırken kentte ölü sayısı 13'e yükseldi. Adıyaman'da ise iki kişi hayatını kaybetti.

Böylelikle, iki kentte yaşanan sel felaketinde can kaybı 15'e yükseldi.

Şanlıurfa'da 2, Adıyaman'da da 2 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Şanlıurfa'da suyla dolan Abide Köprülü Kavşağı ve alt geçidinde de arama kurtarma çalışması sürüyor. Öte yandan Şanlıurfa'da eğitime bugün de ara verildi.


Ayrıca Şanlıurfa Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamasında resmi uyarıların dikkate alınması istendi.

Valiliğin açıklamsında, "Sel felaketinin 2. günündeyiz. Tüm ekiplerimiz, yaşanan afetin izlerini silmek için 7/24 sahadaki vazifelerini yerine getiriyorlar. Normale dönüş için gereken çalışmalar en kısa sürede tamamlanacaktır. Vatandaşlarımızın resmî uyarıları dikkate almalarını rica ederiz" denildi.
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