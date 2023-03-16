Deprem bölgesinde sel felaketi: Can kaybı 15'e yükseldi

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ili etkileyen iki büyük depremde yıkıma uğrayan afet bölgesi Şanlıurfa ve Adıyaman, dün sağanak etkisiyle sele teslim oldu.





Geçtiğimiz Aralık ayında AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın katıldığı bir törenle açılan Şanlıurfa’daki Abide Köprülü Kavşağı ve altgeçidi, selde sular altında kaldı. Kavşakta araçlar sürüklenirken sele kapılan iki yurttaş, güçlükle kurtarıldı. Bu sabah saatlerinde Abide Kavşağı'nda 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşılırken kentte ölü sayısı 13'e yükseldi. Adıyaman'da ise iki kişi hayatını kaybetti.





Böylelikle, iki kentte yaşanan sel felaketinde can kaybı 15'e yükseldi.



