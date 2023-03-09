“Deprem bölgesinde su sorunu devam ediyor”

Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul Milletvekili Oya Ersoy, deprem bölgesindeki temiz su ihtiyacına dair önerge verdi.





Önergesinde, Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) 6 Şubat Kahramanmaraş ve 20 Şubat Hatay depremleri birinci ay raporuna değindi ve şu bilgileri verdi:





“TTB raporunda, yardımların bölgeye ulaştırılabildiği ikinci günden itibaren temiz içme suyunun tek kullanımlık pet şişeler ile sağlandığını ve ancak dördüncü günden itibaren nüfusun büyük çoğunluğuna dağıtıldığını belirtti.





Rapora göre geçici yerleşim alanlarına içme suyu ulaştırma merkezi ve sistemli bir şekilde yapılmıyor. İçme suyuna erişim konusunda sorun yaşayan çadır kentler olduğu gözlemlenmiştir.





Çadır kentlerin dışında dağınık çadır yerleşimlerinde ve kırsal bölgelerde sağlıklı içme suyuna erişim daha büyük sorun oluşturuyor.





Klorlama ve klor kontrol hizmetleri

Raporda yer alan tespitlere göre kullanma suyu çadır kentlerdeki en önemli sorunlardan biri. Kullanma suyu sağlanmasıyla ilgili hem iller arasında hem de iller içinde farklılıklar gözlemlenmiş ve güvenli kullanma suyunun 25 Şubat 2023’e kadar sağlanamadığı yerler olduğu raporlanmıştır. Pet şişeler ile dağıtılan su kullanma suyu olarak da kullanılıyor.





TTB, 12 Şubat öncesinde tuvaletler de dahil olmak üzere kullanma suyu sağlanmış herhangi bir çadır kent gözlemlenmediğini ifade etti.





Bazı çadır kentlerde tankerle su taşımaya geçilmiş ve bunların çok azında klorlama ve bakiye klor kontrol hizmetleri düzenli hale gelmiştir. TTB’nin raporladığı Elbistan örneğinde tuvaletlere nehirden çekilen su klorlanmadan lavabolar dahil kullanma suyu olarak çadırkentlere verilmiştir.





“Salgın hastalık” riski

Deprem bölgesinde enkazlarda hayatını kaybeden insanların uzun süreler çıkarılamaması, çadır kentlerde ve dağınık çadır yerleşimlerinde hijyenin sağlanamaması salgın hastalıklara sebep olacaktır.





Salgın hastalıkların önüne geçmek için bölgede temiz ve güvenli kullanma suyunun ve hijyen ürünlerinin sağlanması şarttır.”





Kaç kişi hastalandı?

Ersoy, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’dan şu soruları yanıtlamasını istedi:





Kullanma suyu sağlanamayan çadır kent bulunmakta mıdır?

Çadır kent dışında dağınık çadır yerleşimlerine kullanma suyu sağlanmış mıdır?

Dağıtılan pet şişelerin kullanma suyu olarak kullandığı kaç çadır kent ve çadır vardır?

Hijyen ürünlerinin ulaşmadığı bölgeler, çadır kentler bulunmakta mıdır?

Çadır kentlerde ve dağınık çadır yerleşimlerinde yaşayan toplam nüfus ne kadardır?

Depremzedelerin yaşadıkları bölgeye kullanma suyu olarak gönderilen suyun miktarı nedir?

Deprem bölgesine sağlanan kullanma sularına klorlama işlemi yapılmayan var mıdır?

Deprem bölgesinde kullanma suyundan dolayı hastalanarak hastanelere başvuran yurttaş sayısı kaçtır?