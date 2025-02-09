Deprem bölgesindeki iş kazalarında 169 işçi hayatını kaybetti





2 Yılda 169 İşçi Deprem Konutlarında Yaşamını Yitirdi





Büyük Çoğunluğu Yüksekten Düşme





En Çok Ölümler Gaziantep’te Meydana Geldi

• Deprem bölgesindeki 169 inşaat işçisinin iş cinayetlerinin şehirlere göre dağılımı ise şöyle: 26 ölüm Gaziantep’te; 23 ölüm Adıyaman’da; 21 ölüm Hatay’da; 19 ölüm Şanlıurfa’da; 16’şar ölüm Diyarbakır ve Kahramanmaraş’ta; 15 ölüm Malatya’da; 11’er ölüm Adana ve Elazığ’da; 9 ölüm Osmaniye’de; 2 ölüm Kilis’te meydana geldi.





• Biri MESEM’li olmak üzere bölgede en az 7 çocuk işçi hayatını kaybetti. Yine 18-29 yaş arası genç işçilerin ve 50 yaş üstü yaşlı işçilerin ölümleri oransal olarak Türkiye ortalamasının üzerindedir. Yine bu dönemde 7 Suriyeli, 4 İranlı, 1 Cezayirli ve 1 Iraklı olmak üzere 13 göçmen işçi hayatını kaybetti.





İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG), Ocak Ayı İş Cinayetleri Raporu’nu açıkladı. Rapora göre, ocak ayında en az 177 işçi, deprem şehirlerindeki yeniden inşa faaliyetinde ise toplam 169 işçi iş cinayetleri sonucu hayatını kaybetti.Raporda deprem konutlarında yaşanan iş cinayetleri ile ilgili şu ifadelere yer verildi:Deprem sonrası yıkımlarda ve bina inşaatlarında sık sık işçi sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uyulmamaktadır. Bu noktada ilk süreçte bina yıkımı yapan iş makinesi operatörlerinin ölümleri sonrasında ise özellikle 2023 yılının Kasım ayının sonundan itibaren bina yapımında çalışan işçilerin ölümlerini tespit ediyoruz.• 2023 yılında 6 Şubat sonrası en az 51, 2024 yılında en az 107 ve 2025 yılının otuz yedi gününde en az 11 olmak üzere deprem şehirlerindeki yeniden inşa faaliyetlerinde iki yılda en az 169 inşaat işçisi hayatını kaybetti. Daha iyi anlaşılması açısından söyleyelim, son on beş aydır bu ölümler oransal olarak inşaat işkolundaki tüm iş cinayetlerinin yüzde 22’si düzeyindedir.• İş cinayetlerinin nedenlerine baktığımızda ilk üç sırada (yüzde 70 civarı) yüksekten düşme, ezilme/göçük ve elektrik çarpması var. Tek tek olaylara baktığımızda da anlaşıldığı üzere basit ve ucuz önlemler alınsa bu ölümler engellenebilir. Burada aşırı-yoğun-fazla çalışma ve önlem almama ile sendikal örgütlülüğün hiç olmamasını gözlemleyebiliyoruz.• Ölümler özellikle bazı inşaat havzalarında yoğunlaşıyor. Örneğin Adıyaman Merkez İndere (Zey) Köyü TOKİ inşaatlarında son 10 ayda 10 işçi hayatını kaybetti.Yüzde 75’ini ulusal basından; yüzde 25’ini ise işçilerin mesai arkadaşları, aileleri, iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri, sendikalar ve yerel basından öğrendiğimiz bilgilere dayanarak tespit ettiğimiz kadarıyla Ocak ayında en az 177 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti.