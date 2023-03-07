Samanyolu Haber /Gündem / Kayseri peş peşe iki kez sallandı; Çevre iller de hissetti /07 Mart 2023 15:13

Kayseri peş peşe iki kez sallandı; Çevre iller de hissetti

Deprem haberi bu sefer Kayseri'den geldi. Kayseri'nin İncesu ilçesinde 4,9 ve 4,2 büyüklüğünde iki deprem yaşandı.

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Kayseri'nin İncesu ilçesinde 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 

Kandilli Rasathanesi saat 14.47'de gerçekleşen depremin merkez üssünü Saraycık mahallesi olarak belirledi. Depremin derinliği 5 kilometre olarak ölçüldü. AFAD ise sarsıntının büyüklüğünü 4,7 olarak kaydetti.

Öte yandan bu depremden 6 dakika sonra saat 14.53'te bir sarsıntı daha meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'ne göre 4.2 büyüklüğündeki depremin merkez üssü yine aynı nokta oldu.

AFAD ikinci sarsıntıyı 4,3 büyüklüğünde ölçtü. 

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