Kayseri peş peşe iki kez sallandı; Çevre iller de hissetti

Kayseri'nin İncesu ilçesinde 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.







Kandilli Rasathanesi saat 14.47'de gerçekleşen depremin merkez üssünü Saraycık mahallesi olarak belirledi. Depremin derinliği 5 kilometre olarak ölçüldü. AFAD ise sarsıntının büyüklüğünü 4,7 olarak kaydetti.





Öte yandan bu depremden 6 dakika sonra saat 14.53'te bir sarsıntı daha meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'ne göre 4.2 büyüklüğündeki depremin merkez üssü yine aynı nokta oldu.







AFAD ikinci sarsıntıyı 4,3 büyüklüğünde ölçtü.