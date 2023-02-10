Deprem çalışmaları dikkat çeken AHBAP'a siber saldırı düzenlendi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yıkıcı etkisi 10 ilde ortaya çıktı. On binlerce konut ve insanın hayatı olumsuz etkilendi, binlerce insan yaşamını yitirdi on binlercesi yaralandı. Kamu kurum ve kuruluşlarının dışında düzenli ve sistematik olarak geçmişten bu yana iyilik ve yardım etkinlikleri ile tanınan, Haluk Levent’in yöneticisi olduğu AHBAP Derneği de depremzedelere yardım için dikkat çeken çalışmalar yürütüyor.







Ancak ANKA Haber Ajansı’nın, derneğe sistem ve network desteği veren gönüllü yazılımcılardan edindiği bilgiye göre AHBAP’ın web sitesine dün öğlen saatlerinden itibaren çok büyük siber saldırı düzenlendi. Toplamda 400 bin saldırı gerçekleşirken, bunların yurtiçinden ve mobil ağa sahip bir trafik ile yapıldığı bilgisi verildi.