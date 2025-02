Deprem değil, yandaş müeahhitlerin cezasız kalması öldürüyor

Yaklaşık 6 bin binanın yıkıldığı kentte, 8 bin 387 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 18 bin kişi yaralandı.Adıyaman’daki yıkımda en büyük odak noktası 72 kişinin hayatını kaybettiği, kentin dört yıldızlı otellerinden biri olan Isias Otel oldu.Bir geceliğine otele gelen 32 tur rehberiyle birlikte Adıyaman’daki voleybol turnuvası için KKTC’nin Gazimağusa şehrinden gelen 35 sporcu, antrenör ve yönetici de yaşamını yitiren 72 kişi arasındaydı.İsias Otel yargılaması, 24 Aralık’ta sona erdi. Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi, 11 sanıktan 5'i için beraat kararı verirken 6 sanığa “taksirle birden fazla insanın ölümüne neden olma” suçundan 8 yıl 4 aydan 18 yıl 5 aya kadar değişen sürelerde hapis cezası verdi.Otelin sahiplerinden Ahmet Bozkurt 18 yıl 5 ay, Bozkurt’un şirket ortağı olan çocuklarından Mehmet Fatih Bozkurt, 17 yıl 4 ay hapse mahkûm edilirken, otelin mimarı Erdem Yıldız 18 yıl 5 ay, inşaatın statik hesabını yapan inşaat mühendisi Halil Bağcı, 8 yıl 4 ay, inşaatın fenni mesulü Hasan Aslan, 16 yıl 4 ay ve inşaat mühendisi Mehmet Göncüoğlu ise 8 yıl 4 ay ceza aldı.Şirketin ortaklarından Ahmet Bozkurt’un eşi Ulviye Bozkurt, oğlu Efe Bozkurt, kızları Bilge Açık, Şule Özbek ve Seda Zeren ise beraat etti.İsias Otel’de yakınlarını kaybeden aileler ise İstanbul Beşiktaş’ta toplanarak yargılamanın adalet beklentilerini karşılamadığını söyledi.Aileler, cezalandırmaların “taksirle birden fazla insanın ölümüne neden olma” suçundan değil “olası kast” suçundan yapılması taleplerini bir kez daha dile getirdi.26 yaşındaki turist rehberi İmran Aydoğdu’nun ablası İrem Aydoğdu, cezasızlık politikasının yeni ihmallere davetiye çıkardığını söyledi. VOA Türkçe ’nin sorularını yanıtlayan Aydoğu, “Kardeşim Turizm Rehberliği kokartını almak için oradaydı. Turizm Bakanlığı’nın adına TUREB’in (Turizm Rehberliği Birliği) düzenlediği bir eğitim gezisindeydi. Kendisi seçmedi oteli, kader değil bir cinayetti. Davamız sonuçlandı, gerekçeli karar açıklandı. Hakimler neden bilinçli taksirden yargıladılar da neden olası kastı açıklayamadılar. Otelde 72 kişi vefat etti. Kişi başı üç ay aldılar. Ahmet Bozkurt özellikle. Adil bir yargılanma istiyoruz. Bu cezasızlık politikası öldürüyor. Ben yaptım olduculuk öldürüyor. Buna karşı durmak için buralardayız” dedi.Hilal Düzgünce ise yargılamanın kimseyi tatmin etmediğini dile vurguladı.VOA Türkçe’ye konuşan Düzgünce, “Benim oğlum bana enkaz altında mesaj yazdı sabah 6:45’te mesaj geldi bana. ‘Anne telefonum pert ben Nazım. Seni seviyorum, iyiyim’ diye. Ama oğlumu kaybettim. Bunlar, inanılmaz acı. Biz acının her rengini yaşadık. Benim evladım, 28 yaşındaydı. Biz çocuklarımızı sokaktan ya da çöpten bulmadık. Bize envai çeşit yalanlar söylediler, biz tiyatronun her şeklini izledik. İnşaatçı olduk, mühendis olduk, avukat olduk her şey olduk. Duvarın içinden su boruları geçiyor siz buraya kat yüklemesi yaparken düşünmediniz mi diye sormak istiyorum. Bu belgeleri kim imzaladı, bu izinleri kimler verdi? Kuzey Kıbrıs’tan gelen evlatlarımız, şampiyon meleklerimiz de öldü. Böyle adalet olur mu?” sözleriyle duruma tepkisi dile getirdi.“Deprem değil ihmal öldürdü,” “Unutmak yo affetmek yok, helalleşmek yok” ve “Afet değil bu bir katliam” sloganlarının atıldığı eyleme katılanlardan Mehpare Koç da oğlu Ozan Koç’un kokartının ölümünden sonra geldiğini ve teslim aldığı günden beri boynunda taşıdığını söyledi.VOA Türkçe’ye değerlendirmelerde bulunan Mehpare Koç, “24 yaşında oğlumu toprağa verdim. Acımı yaşayamadan adalet aramaya sokağa çıktım ve hâlâ sokaklardayım. İki sene oldu. Yaz demedim, kış demedim, Adıyaman sokaklarını arşınladım şimdi İstanbul’dayız yine adalet arıyoruz. Olası kasıt olana kadar emsal karar çıkana kadar biz yollardayız, sokaklardayız. Isias Otel’de 72 can gitti, bunların 32 tanesi profesyonel turist rehberi. Bu ülkenin aydınlık yüzleri ülkeye hizmet etmesi gerekirken toprak altındalar. Kıbrıs’tan voleybolcu çocuklarımız da orada şehit oldular. Biz çok yorulduk, yorgunuz ama pes etmeyeceğiz. Bunun kader olmadığını çok iyi biliyoruz. Herkes biliyor bize ‘bu kader’ diyenler de çok iyi biliyor bu kader değil cinayettir” dedi.İsias Otel davasında artık istinaf mahkemesinin kararını vermesi bekleniyor. İstinaf, ilk derece mahkemesinin kararına uyarsa dosya kesinleşmek için Yargıtay’ın ilgili dairesine gidecek.