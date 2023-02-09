Deprem enkazının altında ne kadar süre hayatta kalınabilir?

Bir afetin ardından çoğu kurtarma ilk 24 saat içinde oluyor. Uzmanlara göre ondan sonra her geçen gün hayatta kalma şansı azalıyor.



Suya erişim ve nefes alabilmenin yanı sıra hava koşulları önemli faktörler. Türkiye ve Suriye’de kış koşulları ve eksiye düşen hava sıcaklıkları kurtarma çalışmalarını zorlaştırıyor.



"Genelllikle beşinci-yedinci günden sonra canlı birini bulmak nadir bir durum"



Massachusetts General Hospital’da acil durum ve afet tıbbı uzmanı olan Dr. Jarone Lee, “Genellikle beşinci-yedinci günden sonra canlı birini bulmak nadir görülen bir durum. Ancak yedi günden sonra bile hayatta kalmayı başarmış olanlar da var. Ama bunlar ne yazık ki olağanüstü durumlar” diyor.



Ezilme ya da bir uzuv kaybetme gibi travmatik yaralanmaları olanlar için hayatta kalabilme aralığı daha da kritik.



Northwestern Üniversitesi Feinberg tıp fakültesinden Dr. George Chiampas, “Bu kişileri enkazdan bir saat içinde çıkarmazsanız hayatta kalma şansları çok düşük” diyor.



Uzmanlar, rahatsızlıkları olanlar ya da sağlık durumu ilaçlara bağlı olanların hayatta kalma şanslarının da çok yüksek olmadığını belirtiyor.



Hava ve suya erişim, yaşam alanı önemli faktörler



California Üniversitesi’nden Dr. Christopher Colwell çok kötü koşullarda bile hayatta kalmayı başaranların genellikle gençler; enkaz altında hava ya da suya bir şekilde erişimleri olan kişiler ya da enkazda kendilerine bir yaşam alanı bulabilecek kadar şanslı olan kişiler olduklarını belirtiyor.



Japonya’da 2011’deki deprem ve tsunaminin ardından bir genç ve 80 yaşındaki anneannesi yerle bir olmuş evlerinin enkazından dokuz gün sonra canlı çıkmayı başarmıştı.



2010 yılında Haiti’deki depremde de 16 yaşındaki bir kız 15 gün sonra enkazdan kurtarılmıştı.



Zihinsel durum umut için önemli



Uzmanlar zihinsel durumun da hayatta kalma imkanını etkilediğini belirtiyor. Örneğin cansız bedenler arasında enkazda mahsur kalmış kişilerin umutlarının azalabileceğine dikkat çekiliyor.